Укр

Смертность от COVID-19 увеличилась вдвое: статистика коронавируса в Украине 23 ноября

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:34
Коронавирус в Украине

В антилидерах заболеваемости за сутки снова оказался Киев

В Украине во вторник, 23 ноября, зафиксировали 12 729 новых случаев коронавирусной инфекции. После незначительного спада заболеваемости показатели снова поползли вверх.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Если после выходных в Украине наблюдался традиционный спад заболеваемости, то на вторник коронавирусные данные по основным показателям увеличились вдвое, а местами даже втрое. На том же уровне осталось только количество госпитализаций.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 12 729 новых случаев (вчера было 7 464);
  • 720 летальных исходов (326 накануне);
  • 2055 госпитализаций (2501 за минувшие сутки);
  • 23 107 выздоровевших (днем ранее 10 540).

Кроме того, заболели 1058 детей и 231 медработник. К слову, уровень заболеваемости среди сотрудников медучреждений за сутки вырос более чем в 3 раза (днем раньше было всего 74 случая).

В областях наибольшее количество новых больных зафиксировано в Киеве (1631) и Днепропетровской (1310), Полтавской (1141), Донецкой (929), Запорожской (847) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • поправилось – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ожидать новой волны коронавируса в Украине и какие предпосылки для ее возникновения.

Также мы писали, планируют ли власти вводить полный локдаун из-за COVID-19.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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