Укр

"Никакие": Комаровский назвал каши, которые могут навредить организму

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Доктор Комаровский назвал самую вредную кашу Новость обновлена 23 ноября 2021, 13:45
Доктор Комаровский назвал самую вредную кашу

Известный педиатр поделился списком круп, которые не советует покупать украинцам

Доктор Евгений Комаровский считает каши в красивых пакетиках, которые обычно привыкли видеть на полках магазинов, не полезными и советует их не покупать.

О том, что в крупах с "пустыми" углеводами нет никакой пользы, педиатр рассказал на своей странице в YouTube.

По словам Комаровского, первой в список "никаких" каш попала овсянка. Речь идет о каше быстрого приготовления, которая продается в ярких пакетиках и часто привлекает покупателей. Педиатр отмечает, что такой продукт можно назвать "самым вредным, который только можно придумать".

Чтобы извлечь из овсянки пользу, педиатр посоветовал украинцам покупать крупу в хлопьях, которую необходимо варить примерно 15 минут.

Также в список "вредоносных", по версии Комаровского, вошла манка. Несмотря на то, что мы привыкли с детства к этой каше, врач отмечает, что она содержит легкоусвояемые углеводы, не имеющие ничего полезного для нашего организма, ведь манка при обработке лишается самого полезного – оболочки.

Третья крупа, которую не стоит покупать, и по мнению врача она считается "никакой", — белый рис. Он уверяет, что каша вообще не несет никакой пользы при употреблении.

Какие же крупы несут пользу?

Комаровский рассказал, что, по версии врачей со всего мира, есть семь самых полезных каш.

Педиатр советует украинцам чаще покупать гречку, не пакетированную овсянку, перловку, пшено, кукурузную крупу, бурый рис, а также льняную крупу.

Напоследок Комаровский отметил, что польза круп зависит также от способа их приготовления.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Напомним также, как врач Комаровский рассказал, чем и кому действительно полезно молоко без лактозы.

Теги:
#Врач #Овсянка #Педиатр #Каша #Евгений Комаровский
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