В Минздраве рассказали о главном осложнении во время коронавируса: как его предотвратить

Тромбоз может представлять серьезную угрозу для жизни человека.

Одним из наиболее опасных осложнений от коронавируса врачи называют тромбоз – формирование сгустков крови в сосудах. При этом среди больных COVID-19 такое осложнение наблюдается все чаще.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что научных подтверждений связи тромбоза и коронавируса становится все больше. Отдельные исследования показывают, что у большей части умерших COVID-19 диагностировали тромбоэмболию. В другом идет речь о том, что около 20-30% пациентов, тяжело болевших коронавирусом, имеют тромботические осложнения.

Минздрав отмечает, что тромбоз у больных коронавирусом является распространенным явлением и может угрожать жизни человека.

Среди наиболее частых симптомов венозного тромбоза отмечают боль и чувствительность в икре или бедре, отек ноги, стопы или лодыжки, покраснение или заметное изменение цвета тела. Если вы чувствуете хоть один из вышеуказанных симптомов – врачи советуют обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, если вы наблюдаете одышку, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение или потерю сознания, это вполне может быть симптомами тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) — простыми словами, тромб мог попасть в легкие.

В Минздраве отмечают, что факторы риска образования тромбов таковы:

курение

употребление противозачаточных таблеток

варикозное расширение вен

малоподвижный образ жизни

ожирение

беременность

употребление алкоголя

Мало того, тромбы могут образовываться у людей, длительно находящихся на больничной койке, перенесших хирургические операции, онкологические заболевания, или имеющих наследственную предрасположенность к тромбозам.

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Важно! Этот материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение о здоровье должно быть согласовано с вашим врачом.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.