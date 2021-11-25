Что произойдет с вашим организмом, если каждый день съедать дольку лимона

Не стоит увлекаться поеданием лимона в больших количествах – это может иметь неприятные последствия

О полезных свойствах лимона практически каждый из нас знает с самого детства. Но вот о том, почему и кому его нельзя есть, говорят не часто.

Для кого лимоны полезные, а для кого вредные, рассказала диетолог Александра Лапина, пишут "РИА Новости".

Среди плюсов этого фрукта диетолог называет то, что он улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, снижает уровень холестерина, а также облегчает спазмы.

В лимоне содержатся витамины С и D, которые положительно влияют на иммунитет, есть фолиевая и аскорбиновая кислоты. Кроме того, в цитрусовом фрукте есть бор, железо, медь, цинк и фтор.

Всего одна долька лимона содержит половину дневной нормы аскорбиновой кислоты, а также способствует предотвращению размножения бактерий в организме.

В то же время этот фрукт не желательно кушать людям, у которых возникает аллергия на цитрусовые фрукты, а также беременным, детям и людям с больными почками.

Если есть слишком много лимона, то можно заработать гипервитаминоз – достаточно пары долек в день. Также фрукт может повредить зубную эмаль, поэтому можно разводить сок лимона с водой и пить его через соломинку.

Напомним, диетолог рассказала, сколько лимона надо съесть, чтобы восполнить дефицит витаминов.