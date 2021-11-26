Коронавирус в Украине демонстрирует неожиданные показатели: свежая статистика на 26 ноября
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Агрессивней всего COVID-19 проявляется сейчас в столице
Утро пятницы, 26 ноября, Украина начинает с 15 936 новыми случаями коронавирусной болезни. Общие показатели демонстрируют небольшое снижение количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками. Однако еще две недели назад в стране регистрировалось более 24 тысяч новых ковидных пациентов ежедневно.
Такую свежую статистику сообщает пресс-служба Минздрава.
Следует отметить, что из общего количества заболевших зарегистрировано 1 394 случаев COVID у детей и 303 — у медицинских работников.
В целом же, за предыдущие сутки в Украине зафиксировано:
- 15 936 новых больных;
- 3208 госпитализаций;
- 24569 человек, победивших коронавирус;
- 608 погибших из-за ковида.
Лидерство по самому большому количеству новых кейсов заболевания на утро пятницы удерживает Киев (1438). Также в первую пятерку вошли Запорожская (1075), Днепропетровская (1022), Полтавская (953) и Донецкая (970) области.
Меньше всего заболевших зарегистрировано на территории Луганщины и Кировоградщины (в обеих — по 182).
Стоит отметить, что самая высокая суточная смертность была зафиксирована на Днепропетровщине (78), а самая низкая — в Тернопольской области (3).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие симптомы могут указывать на вероятное заражение коронавирусом "Дельта+", который является еще более агрессивным, нежели обычная "Дельта".
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