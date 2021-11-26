Коронавирус в Украине демонстрирует неожиданные показатели: свежая статистика на 26 ноября

Агрессивней всего COVID-19 проявляется сейчас в столице

Утро пятницы, 26 ноября, Украина начинает с 15 936 новыми случаями коронавирусной болезни. Общие показатели демонстрируют небольшое снижение количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками. Однако еще две недели назад в стране регистрировалось более 24 тысяч новых ковидных пациентов ежедневно.

Такую свежую статистику сообщает пресс-служба Минздрава.

Следует отметить, что из общего количества заболевших зарегистрировано 1 394 случаев COVID у детей и 303 — у медицинских работников.

В целом же, за предыдущие сутки в Украине зафиксировано:

15 936 новых больных;

новых больных; 3208 госпитализаций;

госпитализаций; 24569 человек, победивших коронавирус;

человек, победивших коронавирус; 608 погибших из-за ковида.

Лидерство по самому большому количеству новых кейсов заболевания на утро пятницы удерживает Киев (1438). Также в первую пятерку вошли Запорожская (1075), Днепропетровская (1022), Полтавская (953) и Донецкая (970) области.

Меньше всего заболевших зарегистрировано на территории Луганщины и Кировоградщины (в обеих — по 182).

Стоит отметить, что самая высокая суточная смертность была зафиксирована на Днепропетровщине (78), а самая низкая — в Тернопольской области (3).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие симптомы могут указывать на вероятное заражение коронавирусом "Дельта+", который является еще более агрессивным, нежели обычная "Дельта".