Укр

Коронавирус в Украине демонстрирует неожиданные показатели: свежая статистика на 26 ноября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Количество заболевших начало снова идти на спад Новость обновлена 26 ноября 2021, 08:37
Количество заболевших начало снова идти на спад

Агрессивней всего COVID-19 проявляется сейчас в столице

Утро пятницы, 26 ноября, Украина начинает с 15 936 новыми случаями коронавирусной болезни. Общие показатели демонстрируют небольшое снижение количества заболевших по сравнению с предыдущими сутками. Однако еще две недели назад в стране регистрировалось более 24 тысяч новых ковидных пациентов ежедневно.

Такую свежую статистику сообщает пресс-служба Минздрава.

Следует отметить, что из общего количества заболевших зарегистрировано 1 394 случаев COVID у детей и 303 — у медицинских работников.

В целом же, за предыдущие сутки в Украине зафиксировано:

  • 15 936 новых больных;
  • 3208 госпитализаций;
  • 24569 человек, победивших коронавирус;
  • 608 погибших из-за ковида.

Лидерство по самому большому количеству новых кейсов заболевания на утро пятницы удерживает Киев (1438). Также в первую пятерку вошли Запорожская (1075), Днепропетровская (1022), Полтавская (953) и Донецкая (970) области.

Меньше всего заболевших зарегистрировано на территории Луганщины и Кировоградщины (в обеих — по 182).

Стоит отметить, что самая высокая суточная смертность была зафиксирована на Днепропетровщине (78), а самая низкая — в Тернопольской области (3).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие симптомы могут указывать на вероятное заражение коронавирусом "Дельта+", который является еще более агрессивным, нежели обычная "Дельта".

Теги:
#Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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