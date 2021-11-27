Может быть "печалька": доктор указал на тревожный момент с новым штаммом COVID-19

Под угрозой могут оказаться не только вакцинированные, но и уже переболевшие

Ситуация с коронавирусной пандемией в 2022 году может стать еще более напряженной для всего мира из-за появления "омикрон"-варианта COVID-19.

Такими соображениями поделился главный врач клиники "Биокурс", доктор Тарас Жиравецкий в личном Telegram-канале.

Специалист говорит, что согласно статистике "Омикрон" может стать еще более опасным, нежели "Дельта". Все из-за большего количества мутаций, которые обнаружены при его исследований.

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Напомним, что "омикрон"-вариант ковида был обнаружен в странах Южной Африки, куда часть европейских государств уже закрыла доступ туристам.

"Ученые переживают, что он ["Омикрон" — ред.] может пробивать иммунитет, который создают вакцины. И, конечно, он мега-быстро распространяется, — отметил Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале. — Надеемся, что он не будет пробивать защиту естественного иммунитета у тех, кто уже переболел. Иначе это действительно будет печалька!"

Напомним, раньше "Телеграф" рассказывал особенности еще двух вариантов коронавирусной болезни — "Мю" и "Лямбды", которые также могут быть опасны даже для вакцинированных людей.