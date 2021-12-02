Укр

Страдает сердце и сосуды: в Минздраве предупредили о последствиях тяжелого течения коронавируса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
От коронавируса может страдать сердце
От коронавируса может страдать сердце

Во избежание тяжелого течения коронавируса в Минздраве призывают граждан вакцинироваться

На фоне перенесенного коронавируса у пациентов может быть не только плохой анализ крови, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом такие осложнения наблюдаются даже у здоровых людей.

По данным Министерства здравоохранения, около 20% госпитализированных с коронавирусом пациентов имеют осложнения с сердечно-сосудистой системой.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

И несмотря на тот факт, что пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы уязвимы к тяжелому течению коронавируса, проблемы с сердцем возникают даже у здоровых людей.

Среди возможных последствий коронавируса выделяют:

  • воспаление миокарда и образование рубцов (в тяжелых случаях) на сердце;
  • правостороннюю сердечную недостаточность, развевающуюся на фоне воспаления легких, которое заставляет правый желудочек сердца работать более интенсивно;
  • воспаление в оболочке кровеносных сосудов, грозящее образованием тромбов, рисками ишемии и инсульта, падением уровня кислорода в крови.

В Минздраве отмечают, что единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавируса есть вакцинация.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Более подробно о последствиях коронавируса для сердечно-сосудистой системы читайте в инфографике.

Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему
Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

Напомним, как сообщал "Телеграф", что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости провести полный курс ревакцинации. Минздрав готов запустить выдачу третьей дозы уже в январе или феврале 2022 года, но есть нюансы.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Вакцинация #Сердечно-сосудистая система #Коронавирус #Covid-19
Юрий Сапронов
Общество
Харьковский бизнесмен о Путине: "Эти люди никакие нам не братья"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Юрий Сапронов
Харьковский бизнесмен о Путине: "Эти люди никакие нам не братья"
Дата публикации
Категория
С места происшествия девушку унесли на носилках
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд в киевском метро
Дата публикации
Категория
Петр Маргаринт выиграл золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу
Украинский армрестлер стал чемпионом мира (видео)
Дата публикации
Категория
Уходили коробочки красивые, а приехали - мокрые
В "Укрпочте" получателю выдали подмокшие коробки с товаром: на скандал пришлось реагировать директору компании
Дата публикации
Категория
6-летняя Мира стала жертвой своего 13-летнего соседа
Забил 6-летнюю девочку кирпичом и отделался "перевоспитанием": харьковчане в ярости из-за мягкого приговора убийце