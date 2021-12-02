Страдает сердце и сосуды: в Минздраве предупредили о последствиях тяжелого течения коронавируса
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Во избежание тяжелого течения коронавируса в Минздраве призывают граждан вакцинироваться
На фоне перенесенного коронавируса у пациентов может быть не только плохой анализ крови, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом такие осложнения наблюдаются даже у здоровых людей.
По данным Министерства здравоохранения, около 20% госпитализированных с коронавирусом пациентов имеют осложнения с сердечно-сосудистой системой.
Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
И несмотря на тот факт, что пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы уязвимы к тяжелому течению коронавируса, проблемы с сердцем возникают даже у здоровых людей.
Среди возможных последствий коронавируса выделяют:
- воспаление миокарда и образование рубцов (в тяжелых случаях) на сердце;
- правостороннюю сердечную недостаточность, развевающуюся на фоне воспаления легких, которое заставляет правый желудочек сердца работать более интенсивно;
- воспаление в оболочке кровеносных сосудов, грозящее образованием тромбов, рисками ишемии и инсульта, падением уровня кислорода в крови.
В Минздраве отмечают, что единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавируса есть вакцинация.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Более подробно о последствиях коронавируса для сердечно-сосудистой системы читайте в инфографике.
Напомним, как сообщал "Телеграф", что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости провести полный курс ревакцинации. Минздрав готов запустить выдачу третьей дозы уже в январе или феврале 2022 года, но есть нюансы.
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