Страдает сердце и сосуды: в Минздраве предупредили о последствиях тяжелого течения коронавируса

Во избежание тяжелого течения коронавируса в Минздраве призывают граждан вакцинироваться

На фоне перенесенного коронавируса у пациентов может быть не только плохой анализ крови, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой. При этом такие осложнения наблюдаются даже у здоровых людей.

По данным Министерства здравоохранения, около 20% госпитализированных с коронавирусом пациентов имеют осложнения с сердечно-сосудистой системой.

И несмотря на тот факт, что пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы уязвимы к тяжелому течению коронавируса, проблемы с сердцем возникают даже у здоровых людей.

Среди возможных последствий коронавируса выделяют:

воспаление миокарда и образование рубцов (в тяжелых случаях) на сердце;

правостороннюю сердечную недостаточность, развевающуюся на фоне воспаления легких, которое заставляет правый желудочек сердца работать более интенсивно;

воспаление в оболочке кровеносных сосудов, грозящее образованием тромбов, рисками ишемии и инсульта, падением уровня кислорода в крови.

В Минздраве отмечают, что единственной возможностью избежать тяжелого течения коронавируса есть вакцинация.

Более подробно о последствиях коронавируса для сердечно-сосудистой системы читайте в инфографике.

Влияние COVID-19 на сердечно-сосудистую систему

Напомним, как сообщал "Телеграф", что Украина готова раздать гражданам бустерную дозу вакцины, а в случае необходимости провести полный курс ревакцинации. Минздрав готов запустить выдачу третьей дозы уже в январе или феврале 2022 года, но есть нюансы.