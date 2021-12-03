Укр

Выздоровевших почти вдвое больше, чем заболевших: свежая COVID-статистика на 3 декабря

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Коронавирус по-прежнему атакует как взрослых, так и детей Новость обновлена 03 декабря 2021, 09:04
Коронавирус по-прежнему атакует как взрослых, так и детей

За сутки госпитализировано меньше трех тысяч человек

Утро пятницы, 3 декабря, Украина встречает с 13 777 новыми кейсами коронавирусной болезни. Такое количество несущественно превышает показатели предыдуших суток, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации в прогрессировании болезни на территории страны.

Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава.

Следует отметить, что среди общего количества заболевших все еще регистрируется немало случаев COVID-19 среди детей (1 279) и медицинских работников (222).

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано:

  • всего заболевших — 13 777 человек;
  • госпитализированных — 2 992 человека;
  • летальных случаев из-за коронавируса — 509;
  • выздоровевших — 22 893 человека.

Продолжается в стране и процесс массовой вакцинации. Так, за 2 декабря в Украине вакцинировались 206 710 человек, из которых первой дозой — 70 581.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие последствия для организма может повлечь тяжелое течение коронавирусной болезни. Также следует знать, что врачи предупреждают — у выздоровевших от ковида не все анализы будут в пределах нормы.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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