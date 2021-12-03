Выздоровевших почти вдвое больше, чем заболевших: свежая COVID-статистика на 3 декабря
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За сутки госпитализировано меньше трех тысяч человек
Утро пятницы, 3 декабря, Украина встречает с 13 777 новыми кейсами коронавирусной болезни. Такое количество несущественно превышает показатели предыдуших суток, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации в прогрессировании болезни на территории страны.
Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава.
Следует отметить, что среди общего количества заболевших все еще регистрируется немало случаев COVID-19 среди детей (1 279) и медицинских работников (222).
Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано:
- всего заболевших — 13 777 человек;
- госпитализированных — 2 992 человека;
- летальных случаев из-за коронавируса — 509;
- выздоровевших — 22 893 человека.
Продолжается в стране и процесс массовой вакцинации. Так, за 2 декабря в Украине вакцинировались 206 710 человек, из которых первой дозой — 70 581.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие последствия для организма может повлечь тяжелое течение коронавирусной болезни. Также следует знать, что врачи предупреждают — у выздоровевших от ковида не все анализы будут в пределах нормы.
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