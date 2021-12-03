Опережаем Индию: Украина остается в мировых лидерах по смертности от COVID-19

Больше всего болеет людей в США и России

С начала декабря Украина находится в первой пятерке лидеров по количеству летальных исходов из-за коронавирусной болезни. В четверг, 2 декабря, несмотря на общее снижение количества больных, мы даже оказались на третьем месте такого неприглядного рейтинга.

Информацию предоставил ресурс Worldometers, который принимает и обрабатывает статистику из различных мировых государств.

Самые свежие данные

Отметим, что в статистике отмечены 222 страны и территории со всей планеты. Окончательный рейтинг становится понятен после полуночи GMT+0.

Именно поэтому невозможно сказать, на каком точно месте Украина по смертности находится за 3 декабря. Однако даже с промежуточным подсчетом мы расположились на втором месте с 509 летальными случаями. Выше нас — только Россия, где за сутки от "короны" скончалось 1217 человек.

Промежуточная статистика 3 декабря

Впрочем, наверняка ситуация изменится, как только появится информация из Соединенных Штатов, где коронавирус также все еще забирает множество жизней.

Общая картина

Тем временем мы рассмотрим статистику первых двух дней декабря.

Так, в среду, 1 числа, Украина по количеству умерших находилась на четвертом месте в перечне мировых государств. Такую "ступеньку" мы заняли из-за гибели 557 ковидных пациентов. На первом месте оказались США (1658), за ними — РФ (1226) и Польша (571).

Общая статистика смертности за 1 декабря

Примечательно, что в Украине фиксируется больше летальных случаев из-за COVID-19, чем в густонаселенной Индии. Там за 1 декабря скончалось 477 человек.

Десятку же стран с повышенной смертностью закрыл Вьетнам (196).

В четверг, 2 декабря, ситуация немного изменилась. Украина с 525 скончавшимися оказалась на третьем месте. На первом месте по-прежнему расположились США, а на втором — Россия (1221). Четвертой стала Польша (502), а пятой — Индия (391).

В этот раз десятку завершила Турция со 192 смертями. Вьетнам же поднялся на две позиции и занял восьмое место (210).

Статистика летальных случаев в мире на 2 декабря

Статистика свидетельствует об общем снижении количества заболевших в Украине. Также ежедневно регистрируется большое число победивших ковид. Однако новые мутации вируса, такие как "Омикрон", могут быть невероятно опасны для людей и повысить статистику смертности еще больше.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал, какие симптомы болезни могут быть характерны для больного коронавирусом при "Омикроне" и при "Дельте". Также стоит знать, какие внутренние органы больше всего страдают при тяжелом протекании заболевания.