Укр

Нужна ли украинцам третья доза вакцины от COVID-19 — ответ врача

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Основная летальность от ковида приходится на непривитых людей Новость обновлена 04 декабря 2021, 12:26
Основная летальность от ковида приходится на непривитых людей

По мнению Ольги Голубовской, есть часть населения, которую нужно защитить от болезни в первую очередь

Бустерная или третья доза вакцины от коронавируса пока не нужна украинцам. Все потому, что еще не привиты все люди из "групп риска".

Такое мнение доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Ольги Голубовской передает "Украина 24".

По словам специалистки, в первую очередь следует обратить внимание на вообще не вакцинированных людей, а после этого уже говорить о дополнительных дозах для остальных.

При этом так называемых "групп риска" в Украине много, и самая большая — люди возраста 60+. Это повышает шансы Украины и дальше оставаться в мировых лидерах по смертности от коронавируса. Сейчас же чаще прививаются молодые люди, и это связано не сколько с боязнью заболеть, сколько с необходимостью иметь COVID-сертификат для путешествий.

"Группы риска" Ольга Голубовская называет "недовакцинированными" потому, что их представители слишком поздно решились на прививку.

"Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основную летальность создают именно они. Поэтому их следует защитить в первую очередь", — отметила инфекционист.

В целом же врач поддерживает мысль о дополнительной, третьей прививки против коронавируса, однако ее введения украинцам, вероятней всего, придется еще подождать.

Отметим, что руководство Минздрава заверило, что всем желающим вакцинироваться еще одной дозой против "короны" будет предоставлена такая возможность. Позже министр Виктор Ляшко отметил, что при необходимости процесс ревакцинации может быть запущен уже с января-февраля 2022 года.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Вакцинация #Прививка #Коронавирус #Бустер #Covid-19
СИЗО в Харькове
Харьков
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СИЗО в Харькове
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Гендиректор аптечного холдинга «АНЦ» Николай Щербина
"Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ
Дата публикации
Категория
Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов
Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня
Дата публикации
Категория
В США внимательно следят за происходящем близ границы Украины и РФ.
Разведка США назвала сроки нападения РФ на Украину
Дата публикации
Категория
Новогодняя ночь будет похожей на прошлогоднюю
Новый год со снегом или без? Синоптик дала ответ