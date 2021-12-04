Нужна ли украинцам третья доза вакцины от COVID-19 — ответ врача

По мнению Ольги Голубовской, есть часть населения, которую нужно защитить от болезни в первую очередь

Бустерная или третья доза вакцины от коронавируса пока не нужна украинцам. Все потому, что еще не привиты все люди из "групп риска".

Такое мнение доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Ольги Голубовской передает "Украина 24".

По словам специалистки, в первую очередь следует обратить внимание на вообще не вакцинированных людей, а после этого уже говорить о дополнительных дозах для остальных.

При этом так называемых "групп риска" в Украине много, и самая большая — люди возраста 60+. Это повышает шансы Украины и дальше оставаться в мировых лидерах по смертности от коронавируса. Сейчас же чаще прививаются молодые люди, и это связано не сколько с боязнью заболеть, сколько с необходимостью иметь COVID-сертификат для путешествий.

"Группы риска" Ольга Голубовская называет "недовакцинированными" потому, что их представители слишком поздно решились на прививку.

"Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основную летальность создают именно они. Поэтому их следует защитить в первую очередь", — отметила инфекционист.

В целом же врач поддерживает мысль о дополнительной, третьей прививки против коронавируса, однако ее введения украинцам, вероятней всего, придется еще подождать.

Отметим, что руководство Минздрава заверило, что всем желающим вакцинироваться еще одной дозой против "короны" будет предоставлена такая возможность. Позже министр Виктор Ляшко отметил, что при необходимости процесс ревакцинации может быть запущен уже с января-февраля 2022 года.