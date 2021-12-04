Как ухаживать за кожей зимой – несколько простых советов

В зимний период кожа нуждается в усиленной защите, несмотря на то, что сама является защитным барьером тела

Для того чтобы во время холодного времени года кожа оставалась защищенной, за ней нужно постоянно и, главное, правильно ухаживать, ведь именно в этот период она наиболее уязвима.

Министерство здоровья Украины (МОЗ) обнародовало главные рекомендации, которые нужно придерживаться зимой.

Специалисты советуют прикрывать открытые участки тела, если у вас очень сухая кожа. Особенно нужно быть внимательными во время ветреной погоды — одевать шапку, перчатки и шарф.

Во время мытья посуды или уборки в квартире с помощью моющих средств лучше использовать резиновые перчатки, а после натереть руки увлажняющим кремом. Выбрать необходимое средство поможет врач. Он подберет крем по типу кожи, учитывая все проблемные участки.

Гель для душа нужно выбирать имеющий в составе увлажняющие компоненты.

В помещениях зимой советуют использовать увлажнители воздуха.

Принимать ванну или душ лучше в теплой, а не в горячей воде. А кожу после мытья нужно просто промокнуть полотенцем, а не тереть.

Также зимой нужно пользоваться солнцезащитными кремами из SPF не менее 30 и защитой от UVA и UVB лучей.

Острую пищу и алкоголь советуют в этот период ограничить.

Полезно будет и распыление на кожу термальной воды.

И, как летом, так и в холодный период года, главное не забывать о необходимости потребления чистой воды – от 1,5 до 2 литров в день.

Специалисты отмечают, если не ухаживать за кожей должным образом, это может спровоцировать появление атопического дерматита или даже развитие некоторых инфекций.

Напомним, как Телеграф собрал подборку советов для водителей: когда "переобувать" машину на зимнюю резину, чтобы добиться лучшей устойчивости на автодорогах во время зимнего периода.