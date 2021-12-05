В Украине часть COVID-сертификатов утратит действительность: детали

Привитым лишь одной дозой украинцам следует поспешить с новой прививкой

В Украине изменятся правила карантинной жизни по отношению к сертификатам о вакцинации от коронавируса. Речь о сроках действиях отдельных документов.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Срок действия COVID-сертификатов в Украине менялся несколько раз после их появления. И вот, в декабре, появились новые требования, которые "ужесточают" пользование имеющимися документами.

Теперь "желтый" сертификат, который подтверждает получение одной дозы вакцины, будет действовать лишь 30 дней. Таким образом в Минздраве пытаются стимулировать население к более быстрой и эффективной вакцинации, ведь многие получившие первую прививку от "короны" решили не приходить за второй.

Отметим, что раньше сертификат был действительным на протяжении трех месяцев — 120 дней.

Теперь же если у вас "просрочен" документ, то с понедельника, 6 декабря, он просто будет недействительным.

К слову, хотя бы "желтый" сертификат, справка о прививке формы о63-О, негативный ПЦР-тест или же сертификат о выздоровлении будут необходимы всем украинцам, желающим посещать общественные места. Это касается не только "красной", но и "желтой" карантинной зоны.

Многие украинцы предпочитают получить именно справку о том, что они переболели коронавирусом. Однако это не так легко, как может показаться на первый случай. Для ее получения нужно иметь на руках результат некоторых пройденных анализов. "Телеграф" рассказывал, что именно нужно для получения необходимого документа.