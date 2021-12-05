Уснуть за две минуты: врач рассказала о проверенном способе быстрой релаксации

Метод заключается в резком расслаблении мышц лица и тела.

Американский врач Джесс Андраде рассказала своим подписчикам о методе, который используется военными для того, чтобы быстро уснуть. Утверждается, что он поможет уснуть всего за две минуты.

Соответствующими советами она поделилась в своем профиле в Инстаграм.

Сам метод, который называют "военным методом" довольно прост и требует лишь небольших усилий. Его суть заключается в том, чтобы достичь быстрого расслабления мышц.

Для начала необходимо сделать глубокий вдох и на 4-10 секунд напрячь мышцы лица, языка и глаз. Это стоит делать с усилием, но так, чтобы при этом не возникали ощущения дискомфорта или боли.

После этого стоит сделать выдох и одновременно расслабить все вышеперечисленные мышцы.

Затем стоит опустить плечи и расположить руки вдоль тела и повторить дыхательную технику, чтобы расслабить мышцы груди, ног и бедер.

Метод, как заверяет доктор, работает у 96% людей, которые ее практиковали. Однако она отмечает, что он требует определенной практики.

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