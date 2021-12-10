Укр

В Китае придумали укол для лечения коронавируса: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Китай будет лечить ковид-больных с помощью двух уколов
Китай будет лечить ковид-больных с помощью двух уколов

Лекарство изготовили на основе нейтрализующих антител

Китайская фармацевтическая компания разработала комбинированный препарат, который будет лечить пациентов с коронавирусом. Лекарство уже одобрено представителями Государственного управления контроля за фармацевтической продукцией.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно имеющейся информации, клинические испытания продемонстрировали снижение рисков госпитализаций у людей, инфицированных коронавирусом, и смертности среди пациентов из групп риска примерно на 80%.

Отмечается, что антитела, которые использовали в разработке лекарства, являются моноклональными. Эти виды белков способны прикрепляться к шиповому белку коронавируса и блокировать его распространение в организме.

Лечение планируют проводить, используя два препарата, которые будут вводиться в виде инъекций. Также возможно такое "выборочное" лечение, когда медикаменты будут вводить пациентам в случае прогрессирования коронавирусной болезни.

Как сообщает издание, разработкой ковид-лекарства занимались ученые Университета Цинхуа, Третьего народного госпиталя Шэньчжэня и представители компании Brii Biosciences.

Напомним так же, как "Телеграф" писал о разработке первого в мире лекарства против коронавируса, блокирующих инфекцию на первых стадиях болезни.

Теги:
#Китай #Препарат #Укол #Коронавирус #Ліки #Covid-19
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