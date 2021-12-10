"Омикрон" вытеснит "Дельту": прогноз израильского специалиста

Пока неизвестно, какую опасность несет в себе "Омикрон", но первые впечатления достаточно обнадеживающие

Новый мутированный штамм коронавирусной инфекции, который несколько недель назад впервые зафиксировали в Южной Африке, может быстро "выжить" Дельту и стать привычной сезонной болезнью.

Как в своем интервью для издания "Гордон" сообщил эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, "Омикрон" с высокой скоростью распространяется по странам мира и вызывает сильную обеспокоенность у медицинских специалистов, но учитывая его симптомы и нулевой показатель летальности, его можно приравнять к уже привычным сезонным простудам.

Специалист отмечает, что первые симптомы модифицированного вируса у заболевших возникают, как правило, только через несколько дней и проявляются головной болью, насморком, кашлем, вялостью и невысокой температурой. Часто он протекает и в латентной форме, то есть без явно выраженных симптомов. И что очень важно — при протекании болезни не отмечается падение уровня насыщения крови кислородом, поэтому большинство пациентов не нуждаются в госпитализациях и искусственной вентиляции легких.

Экстренные меры типа приостановки авиасообщений со странами Африки и усиления карантинных ограничений для прибывших из стран, где обнаружили "Омикрон", распространение инфекции вряд ли остановят. Единственное, что они могут дать – это замедление распространения новой "заразы".

Ученые со всего мира сейчас работают над тем, чтобы четко уяснить, насколько и чем именно отличается "Омикрон" от уже известных проявлений "заразы" и действенны ли против него имеющиеся вакцины.

Есть версия, что мутированный штамм из Африки легче "Дельты" и поражает людей, уже переболевших коронавирусом. Но пока количество таких исследований не дает доказательную базу, чтобы полностью об этом утверждать.

При этом, учитывая "легкость" болезни и отсутствие летальных случаев первые впечатления пока очень обнадеживающие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фармацевтическая компания BioNTech, занимающаяся разработкой вакцин, заявила о способности препаратов для прививок снизить риск заражения "Омикроном".