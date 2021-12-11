Японцы создали маску, светящуюся при контакте с ковидом (фото)

В будущем маску планируют превратить в доступный по цене набор для тестирования COVID-19

Японские ученые, представляющие Университет префектуры Киото, с помощью антител из страусовых яиц разработали новую защитную маску, которая подсвечивается при контакте с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает издание Kyodo News, чтобы маска светилась под лучами ультрафиолета, ее съемный фильтр обработали специальным флуоресцентным красителем, в состав которого вошли влияющие на ковид антитела.

В ходе исследования ученые выяснили, что именно страусы обладают способностью выделять несколько видов антител одновременно во время борьбы с посторонними инфекциями. Поэтому птицам имплантировали отдельные частицы коронавируса, а затем уже сформированные антитела изъяли из их яиц. Именно на основе этих проб, смешанных с красителями, и была создана новая ковид-маска.

Японцы создали маску, показывающую наличие наковыля.

Ученые провели исследование с участием 150 инфицированных пациентов и доказали, что маски с фильтрами действительно подсвечиваются под ультрафиолетом после контакта с covid-19.

По словам главного разработчика Ясухиро Цукамото, совсем скоро эти маски будут доступны в продаже, и люди смогут самостоятельно "тестироваться" на наличие коронавирусной инфекции.

Маска от японских разработчиков светится при контакте с коронавирусом.

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