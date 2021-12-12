Большинство заразившихся "Омикроном" были привиты — эпидемиологи

"Омикрон" подхватывают даже люди, которые раньше перенесли коронавирус

Американские эпидемиологи бьют тревогу — большинство случаев заражения "омикрон"-вариантом COVID-19 в стране выявлены у вакцинированных или переболевших людей.

Такими результатами первых наблюдений за пациентами поделились в Центре США по контролю над заболеваниями.

По словам директрисы учреждения Рашель Валенски, по состоянию на 11 декабря во всей Америке официально выявили лишь 43 случая заболевания "Омикроном". При этом 34 человека (79%) уже были вакцинированы против "короны".

Полной информации не раскрывают, но известно, что часть людей получила лишь первую дозу вакцины, но были и полностью прошедшие курс иммунизации.

Еще шестеро из подхвативших "Омикрон" человек болеют коронавирусом уже повторно. Это может означать, что даже естественные антитела не слишком эффективно противостоят новому варианту ковида.

Также эпидемиологи США отмечают, что несмотря на большое количество заболевших среди привитых, наличие вакцины в организме помогают болезни протекать в очень легкой форме. Чаще всего у пациентов фиксируется сильная общая усталость, кашель и заложенность носа (иногда — полноценный насморк).

Из всех подхвативших "Омикрон" лишь один человек был госпитализирован. Он пробыл в больнице всего два дня, а затем вернулся домой.

Такая информация, подчеркнула Рашель Валенски, не является абсолютно корректной с учетом количественной выборки пациентов, однако дает понять предварительную картину течения болезни. Тем временем исследователи продолжают работать над выяснением новых особенностей "омикрон"-варианта.

Напомним, что ученые по всему миру считают, что этот штамм коронавируса способен стать более "популярным", нежели "Дельта". Некоторые даже уверены, что "Омикрон" вытеснит своего предшественника вовсе.

Также "Телеграф" подсказывал, когда украинцы могут ожидать новой волны коронавируса и будет ли она связана с "Омикроном".