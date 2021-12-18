"Омикрон" уже в Украине: чем он отличается от "Дельты" и других штаммов

Мутация оказалась более заразной

В Украине обнаружили новый мутированный штамм коронавирусной инфекции "Омикрон", который долгое время пытаются исследовать ученые со всех уголков мира. Болезнь привез человек, прибывший в страну из Объединенных Арабских Эмиратов и контактировавший там с инфицированными коронавирусом гражданами.

Как удалось выяснить исследователям, симптомы обновленного коронавируса существенно отличаются от уже известных миру штаммов, пишет британское издание Daily Telegraph.

На основании анализов, которые были отобраны около 78 000 пациентов, которым диагностировали болезнь, основными симптомами "Омикрона" являются следующие:

першение в горле, похожее на "царапание"

отсутствие кашля

насморк

ломота в теле и вялость

легкое повышение температуры тела (иногда)

сыпь (в подавляющем большинстве возникает у детей)

Как отмечают представители министерства здравоохранения Украины (МОЗ), в большинстве случаев "Омикрон" протекает в легкой форме и пока существенных опасений не вызывает, ведь ни одного летального случая, вызванного болезнью, не обнаружено. Это может быть обусловлено тем, что обновленную мутацию обычно выявляли у уже вакцинированных пациентов, а треть из них уже даже успела пройти ревакцинацию.

Тем временем в UNICEF сообщают, что отличия уже привычных штаммов коронавируса от мутированного, то, например "Дельта" сопровождается высокой температурой, сильным длительным кашлем, потерей вкуса и обоняния.

В чем отличие "Омикрона" и Дельты"?

Что касается действенности вакцины против "Омикрона", то здесь версии экспертов разнятся. И большинство из них убеждены, что полностью защиты уже имеющиеся препараты от коронавируса пока не дают. При этом отмечается, что только общая иммунизация населения может приостановить быстрое распространение болезни, которая с феноменальной скоростью распространяется по миру из-за высокого уровня заразности.

Также "Телеграф" писал, какие рекомендации по "Омикрону" предоставили в ЕС и какие опасения высказали из-за темпов его распространения.