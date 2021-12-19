Число выздоровевших упало втрое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 19 декабря
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Больше всего новых случаев за прошлые сутки зафиксировали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях
На утро воскресенья, 19 декабря, традиционно в Украине снизилось число новых больных коронавирусом, — за прошлые сутки зарегистрировали около 3,6 тысяч новых случаев.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава.
За субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировали:
- 3 602 новых случаев (7 503 накануне);
- 176 смертей (288 за пятницу);
- 2 129 госпитализированных (2 018 днем ранее);
- 6 866 выздоровевших (18 534 на вчерашнее утро);
- 62 686 вакцинированных (136 962 вчера).
Больше всего новых случаев приходится на Киев, Днепропетровскую и Киевскую области, в то время как лидеры по смертности за последние сутки, — Киев, Винницкая, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области.
Стоит заметить, что формально в Украине снижается заболеваемость и смертность, однако так это происходит каждую неделю в связи с уменьшением количества тестов на выходных, и со вторника число новых случаев снова возрастет. Хотя понедельно среднее число заболевших все же стабильно падает:
Но все равно по уровню смертности Украина вчера поднялась на четвертое место в мире сразу после России, Польши и США.
Как сообщал "Телеграф", накануне в Украине впервые зафиксировали случай заболевания штаммом "Омикрон", его привез человек из ОАЭ, — эта мутация коронавируса более заразна.
Мы раньше писали, чем "Омикрон" отличается от других штаммов и какие у него первые симптомы.
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