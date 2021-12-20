Виноваты мутации? Сразу два препарата от COVID-19 признали бесполезными при "Омикроне"

Еще одно лекарство, вероятней всего, окажется в дефиците

Американские фармацевты заявляют, что "омикрон"-вариант коронавируса, который уже дошел и до Украины, может оставить врачей всего мира без двух основных препаратов для борьбы с ковидом.

Об этом сообщает ABC News.

Под угрозой оказались Regeneron и Eli Lilly, которые использовались на "передовой" лечения коронавируса. Благодаря этим лекарствам медики снижали вероятность попадания пациента в больницу и в целом облегчали течение болезни.

Теперь же разработчики препаратов утверждают, что мутации "омикрон"-варианта стали более эффективно противостоять действию лечения. И хотя в течении пары месяцев фармацевтические фирмы обещают выпустить на рынок новую, улучшенную версию этих лекарств, на некоторое время они могут исчезнуть из использования.

Не исключены проблемы и с британским препаратом Glaxo от компании GlaxoSmithKline. Это лекарство признано едва ли не самым эффективным в борьбе с "Омикроном", но его количества может не хватить всем желающим закупить его на фармрынке. В ближайшее время поставки этого препарата будут гранично низкими.

Отметим, что "Омикрон" пока считается весьма опасным для людей, получивших только две дозы вакцины. Именно поэтому для лучшей иммунной реакции на вероятную встречу с вирусом людям придется получить еще и бустерную прививку.

В Украине решение о бустере пока еще не приняли окончательно, однако обещают сделать это уже в январе 2022 года. При этом третья прививка якобы должна оказаться доступной для всех желающих ее получить.