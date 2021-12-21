Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря

За 20 декабря умерло 346 украинцев

На утро вторника, 21 декабря, в Украине после выходных традиционно начало расти число новых заболевших коронавирусом, — за последние сутки зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава.

За понедельник, 20 декабря, в Украине зафиксировали:

6 029 новых случаев (2 536 накануне);

новых случаев (2 536 накануне); 346 смертей (157 за понедельник);

смертей (157 за понедельник); 1 061 госпитализированных (1 241 днем ранее);

госпитализированных (1 241 днем ранее); 18 850 выздоровевших (6 690 на вчерашнее утро);

выздоровевших (6 690 на вчерашнее утро); 110 740 вакцинированных (36 027 вчера).

Больше всего новых случаев приходится на Киев, Полтавскую и Донецкую области, в то время как лидеры по смертности за последние сутки, — Хмельницкая, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.

Благодаря формальному падению показателей заболеваемости и смертности от коронавируса на выходных, по итогам понедельника, 20 декабря, Украина опустилась с позиций лидеров по количеству умерших от COVID-19 в мире:

Как сообщал "Телеграф", на днях в Украине зафиксировали первые случаи "Омикрон"-варианта коронавируса, на фоне чего в ближайшие пару недель в стране может случиться всплеск заболеваемости.

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