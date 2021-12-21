Укр

Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
186
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх Новость обновлена 21 декабря 2021, 08:19
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх

За 20 декабря умерло 346 украинцев

На утро вторника, 21 декабря, в Украине после выходных традиционно начало расти число новых заболевших коронавирусом, — за последние сутки зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава.

За понедельник, 20 декабря, в Украине зафиксировали:

  • 6 029 новых случаев (2 536 накануне);
  • 346 смертей (157 за понедельник);
  • 1 061 госпитализированных (1 241 днем ранее);
  • 18 850 выздоровевших (6 690 на вчерашнее утро);
  • 110 740 вакцинированных (36 027 вчера).

Больше всего новых случаев приходится на Киев, Полтавскую и Донецкую области, в то время как лидеры по смертности за последние сутки, — Хмельницкая, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.

Благодаря формальному падению показателей заболеваемости и смертности от коронавируса на выходных, по итогам понедельника, 20 декабря, Украина опустилась с позиций лидеров по количеству умерших от COVID-19 в мире:

Как сообщал "Телеграф", на днях в Украине зафиксировали первые случаи "Омикрон"-варианта коронавируса, на фоне чего в ближайшие пару недель в стране может случиться всплеск заболеваемости.

Ранее мы писали, чем штамм "Омикрон" отличается от "Дельты", и какие у него первые симптомы.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх
Здоровье
Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На выходных был спад, со вторника показатели поползли вверх
Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря
Дата публикации
Категория
Петра Порошенко подозревают в госизмене
Зеленскому приготовиться? В тексте подозрения Порошенко в госизмене нашли интересный момент
Дата публикации
Категория
США предупредили об опасностях посещения Украины
"Ситуация непредсказуема": США рекомендуют гражданам не приезжать в Украину
Дата публикации
Категория
День зимнего солнцестояния сулит удачу и обновления
Зимнее солнцестояние: что важно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
В задержании фигурантов участвовал спецназ полиции и СБУ
Вывозили в лес: на Прикарпатье задержали банду, выбивающую миллионные "долги" (фото, видео)