Заболеваемость и смертность подскочили вдвое после выходных: сводка COVID-19 в Украине на 21 декабря
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За 20 декабря умерло 346 украинцев
На утро вторника, 21 декабря, в Украине после выходных традиционно начало расти число новых заболевших коронавирусом, — за последние сутки зарегистрировали более 6 тысяч новых случаев.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сводку Минздрава.
За понедельник, 20 декабря, в Украине зафиксировали:
- 6 029 новых случаев (2 536 накануне);
- 346 смертей (157 за понедельник);
- 1 061 госпитализированных (1 241 днем ранее);
- 18 850 выздоровевших (6 690 на вчерашнее утро);
- 110 740 вакцинированных (36 027 вчера).
Больше всего новых случаев приходится на Киев, Полтавскую и Донецкую области, в то время как лидеры по смертности за последние сутки, — Хмельницкая, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Львовская и Полтавская области.
Благодаря формальному падению показателей заболеваемости и смертности от коронавируса на выходных, по итогам понедельника, 20 декабря, Украина опустилась с позиций лидеров по количеству умерших от COVID-19 в мире:
Как сообщал "Телеграф", на днях в Украине зафиксировали первые случаи "Омикрон"-варианта коронавируса, на фоне чего в ближайшие пару недель в стране может случиться всплеск заболеваемости.
Ранее мы писали, чем штамм "Омикрон" отличается от "Дельты", и какие у него первые симптомы.
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