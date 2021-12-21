Шесть областей переходят в "желтую" зону: полный список

Послабление карантинных требований не означает полного снятия ограничения для украинцев

Начиная с полуночи четверга, 23 декабря, в Украине останется лишь две области в "красной" зоне карантина. Сразу шесть регионов, включая Киевскую область, изменят цвет карантинного зонирования на желтый.

Об этом в личном Telegram-канале написал министра Кабмина Олег Немчинов, а вскоре информацию подтвердили и в пресс-службе Минздрава.

Решение об изменении уровня эпидемиологических ограничений было принято Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧП.

Таким образом, "желтая" карантинная зона с 23 декабря расширится на:

Киевскую;

Житомирскую;

Сумскую;

Николаевскую;

Черниговскую;

Черкасскую области.

Карта нового карантинного зонирования

Смена зонирования стала возможна благодаря стабилизации ситуации с общим количеством новых ковидных больных, а также загруженности больниц касаемо кислородных коек.

"Красными" по-прежнему остаются Запорожская и Волынская области. Здесь эпидпоказатели все еще обещают желать лучшего.

Напомним, что переход из "красной" в "желтую" зону никак не отменяет отдельных ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной болезни. К примеру, для посещения общественных заведений в "желтой" зоне по-прежнему понадобится справка о вакцинации (в этом случае подойдет даже документ об одной прививке) или негативный результат ПЦР-тестирования на ковид.

Также следует отметить, что менее недели назад "красную" зону покинуло всего два региона — Хмельницкая и Винницкая области. Здесь карантинные требования ослабили с 15 декабря.

При этом правительством было принято решение о продлении адаптивного карантина и на 2022 год. С ограничениями украинцам придется мириться минимум до конца марта.