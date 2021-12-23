Улучшают сон и потенцию: почему нужно есть тыквенные семечки

Семена тыквы одинаково полезны как для женщин, так и для мужчин

Большинство даже не подозревают, но тыквенные семечки – это настоящий источник огромного количества витаминов, минералов, а также аминокислот, которые так нужны каждому человеку.

Для чего нужно употреблять семена тыквы и какая в них польза, на своей странице в соцсети рассказала нутрициолог Людмила Горбуля.

По словам специалиста, белые семечки насыщены большим количеством минералов. Среди них магний, улучшающий сон, марганец – важная составляющая при выработке коллагена, ведь без него кости и кожа просто не могут быть здоровыми. А также цинк, способный поддерживать здоровый иммунитет, красоту кожи и остроту зрения.

Также при регулярном употреблении таких семечек организм получает нужные антиоксиданты, а именно каротиноиды и витамины Е. Они нужны для снятия воспалений, возникающих в организме, чтобы способствовать предотвращению болезней.

Тыквенные семечки имеют свойство регулировать уровень сахара в крови, так как способны улучшать регуляцию инсулина и защищать органы от последствий болезней.

Для мужчин белые семечки полезны, ведь они способны улучшить качество спермы и даже сохранить здоровье простаты при регулярном употреблении.

А "Телеграф" в свою очередь отметит, что пользу организму приносят не обжаренные, а сырые тыквенные семечки. В течение дня следует употреблять не более 100 граммов зернышек, предварительно поделив их на маленькие порции.

Также напомним, какие продукты лучше не хранить в холодильнике из-за того, что они теряют свои полезные свойства под влиянием низких температур.