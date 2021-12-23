Эти советы действительно работают: 7 застольных "заповедей", чтобы не растолстеть за праздники

Несколько секретов, как сохранить фигуру и не испортить свое пищеварение за время новогодних праздников.

Приближается главная ночь в году, которая у многих может затянуться и на неделю. Новогодние праздники — это всегда стресс для организма, ведь столько разных праздничных блюд, салатов, закусок и алкоголя не могут не отобразиться после на весах. Но никто же не хочет значительно прибавить в весе всего за одну ночь. Что же делать?

Тренер, нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина в своем блоге в Инстаграм (turbo.luba) отвечает на этот вопрос. Она опубликовала пост, в котором рассказала о семи застольных "заповедях", которые помогут вам не растолстеть за время новогодних праздников.

"В идеале конечно не пить, но как гласит военная мудрость: "Не можешь запретить — возглавь и направь!" — пишет диетолог.

Что делать, чтобы не растолстеть за праздники

Не голодайте весь день перед вечерним застольем. Наоборот, хорошо и правильно поешьте.⠀ Делайте как греки — вино разводите водой 50/50. Это крутейший лайфхак, который помешает алкоголю вас обезвоживать. Вы сможете пить и не пьянеть. Вино сухое и желательно красное. Так вы не переберёте сахара. Лучшая закуска под вино не сыр и фрукты, а овощи, рыба, нежирная птица и морепродукты. А если будете закусывать сладким и жирным всё это мгновенно отложится в самых трудных местах. Жуйте медленно, не набрасывайтесь на еду, как в последний раз. Не давайте себе несбыточных обещаний, типа — вот сейчас пожру в последний раз, а завтра сяду на диету — не работает. ⠀ Танцы, шутки и веселые игрища в приоритете. ⠀

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