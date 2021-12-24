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Омикрон повышает риски для беременных: что известно

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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"Омикрон" может быть опасным для беременных
"Омикрон" может быть опасным для беременных

Беременные женщины имеют больший риск получить осложнения после коронавируса

Новый мутированный штамм коронавирусной инфекции "Омикрон", который с феноменальной скоростью распространяется по странам мира, а недавно был обнаружен и в Украине, может повысить риски для беременных.

По информации издания Bloomber, именно беременные женщины остались вне испытаний вакцины против коронавируса на ранних стадиях, а из-за того, что новая мутация очень заразна, она может спровоцировать ряд осложнений для будущих матерей.

К примеру, только в Великобритании около 75% беременных женщин остались не вакцинированными от ковида, что сделало их наиболее уязвимыми к болезни. В США этот показатель достиг 65%.

Опасения ученых сейчас стимулирует обновленная мутация коронавирусной инфекции — штамм "Омикрон", который очень заразен и распространяется миром невероятно быстро. На исследование мутированного ковида сейчас привлечены специалисты медицинской сферы всего мира, но до сих пор точно неизвестно, что можно от него ожидать.

Сообщается также, что в Англии в период с мая по октябрь от коронавируса скончались 17 беременных женщин и четверо младенцев. За этот же период 98% беременных, попавших в реанимацию на аппараты ИВЛ, были невакцинированы.

Именно из-за удручающего низких показателей в применении вакцины беременным, большое количество женщин нанесло серьезный ущерб.

Нерешительность беременных женщин относительно необходимости вакцинироваться усиливает иммунодефицит, что особенно опасно на поздних триместрах беременности, ведь может вызвать преждевременные роды. Что повышает вероятность долгосрочных проблем со здоровьем у будущей матери.

Единственным производителем лекарства против коронавируса, рискнувшего провести исследования на беременных, была компания Pfizer Inc. Но из-за низкого уровня охвата и нравственных соображений относительно предоставления женщинам эффекта плацебо в виде обнадеживающих фактов относительно действенности вакцины, когда они уже были рекомендованы миру, исследование решили приостановить.

Пока проблема заключается в том, чтобы решить, когда можно прививать беременных женщин, ведь препараты против коронавируса должны быть полностью безопасными.

К сожалению, пока у ученых вопросов больше, чем ответов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мутированный штамм "Омикрон" уже стал доминирующим в США и успел унести там первую жизнь.

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Теги:
#Коронавирус #Жінка #Вагітна #Covid-19 #Ковид #Омикрон
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