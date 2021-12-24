Коронавирус провоцирует выпадение волос: что важно знать

Врачи успокоили украинцев, имеющих проблемы с выпадением волос после коронавируса

Несмотря на ускорение темпов вакцинации коронавирус продолжает распространяться среди населения, проявляя все новые побочные эффекты, которые замечают у себя люди, уже успевшие преодолеть опасную инфекцию.

Одним из пост-ковидных симптомов все чаще становится потеря волос, о чем информируют украинские врачи.

Этот "побочный эффект" называют "нерубцовой диффузной потерей волос", когда волосяные фолликулы прекращают свою фазу роста (анагена) и постепенно переходят в фазу покоя (телагена).

Как это проявляется?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Обычно волосы начинают выпадать через три месяца после провоцирующего фактора (в нашем случае это коронавирус) и продолжается это в течение последующих шести месяцев. Первые признаки диффузной потери – это поредение волос в области висков и на темени.

Что провоцирует такие последствия?

Коронавирус самостоятельно не влияет на здоровье волосяных фолликулов. Причина в большом количестве триггеров, выступающих так называемыми провокаторами острого телогенного выпадения волос. Например:⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Лихорадка. Этот симптом считается одним из наиболее распространенных среди заболевших ковидом. В такие периоды в организме провоцируется высвобождение противовоспалительных цитокинов, повреждающих "волосяные" клетки, приводя к выпадению волос.

Стресс. Коронавирусная пандемия очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние людей, что, в свою очередь, провоцирует высвобождение нескольких специфических гормонов, влияющих на циклы развития волосяных фолликулов. Именно стрессовое состояние человека и депрессия стимулирует постепенное развитие фазы "спокойствия" (телагена).

Употребление лекарств в больших количествах. Медицинские препараты, применяемые во время терапии ковида, также способны приостанавливать рост волос.

Коронавирус обладает свойством ухудшать иммунитет и стопорить всасывание отдельных витаминов и микроэлементов, питающих волосяные фолликулы.

Нарушение микроциркуляции волосистой части на голове в результате микротромбозов.

Как себе помочь?⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Самое главное – это иметь терпение и ждать, ведь диффузное выпадение волос считается обратным явлением. Когда последствия тяжелой болезни отойдут и позволят восстановиться иммунитету, оживут и фолликулы. Как правило, уже после полугода волосы возвращаются в норму самостоятельно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине существенно увеличились показатели избыточной смертности среди населения — только за 10 месяцев текущего года в стране скончались более полумиллиона жителей. Одной из причин резкого роста смертности в стране специалисты считают возникновение коронавирусной болезни.