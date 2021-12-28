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Может вызвать рак: названа самая опасная новогодняя закуска

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Опасность шпрот обусловлена их копчением Новость обновлена 28 декабря 2021, 15:09
Опасность шпрот обусловлена их копчением

Оказывается, что любимые многими бутерброды со шпротами — очень вредные для здоровья.

Бутерброды со шпротами — это одна из самых популярных закусок на любом празднике, будь то Новый год или день рождения. Однако как оказалось, это блюдо может быть очень опасным, ведь в шпротах содержится вредное вещество, которое негативно влияет на организм человека.

Врач диетолог Елена Соломатина рассказала изданию MedikForum, что в любимых многими шпротах содержится бензопирен — токсичное, канцерогенное вещество, которое образуется при копчении. При накапливании этого вещества в организме, может оказываться негативное воздействие на геном клетки.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем сайте сообщает, что канцероген — это такое вещество, которое влияет на целостность ДНК человека и способствует канцерогенезу, то есть формированию и размножению злокачественных клеток, что может вызвать опухоли и даже рак. Также доктор отметил, к сожалению, на сегодняшний день еще нет специфических методов выведения их из организма.

Если баловать себя шпротами крайне редко, то можно ничего не опасаться.
Если баловать себя шпротами крайне редко, то можно ничего не опасаться.

Помимо этого диетолог отметила, что шпроты и очень калорийный продукт, а также в них содержится большое количество соли, что опасно для гипертоников, ведь соль задерживает жидкость в организме, что повышает артериальное давление.

Как сообщал "Телеграф", диетолог Марина Сергеева не советует экстренно избавляться от лишних килограммов в канун Нового года. По словам врача, так ваш организм еще быстрее наберет вес во время праздников.

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Теги:
#Здоровье #Питание #Вред #Шпроты
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