Может вызвать рак: названа самая опасная новогодняя закуска

Оказывается, что любимые многими бутерброды со шпротами — очень вредные для здоровья.

Бутерброды со шпротами — это одна из самых популярных закусок на любом празднике, будь то Новый год или день рождения. Однако как оказалось, это блюдо может быть очень опасным, ведь в шпротах содержится вредное вещество, которое негативно влияет на организм человека.

Врач диетолог Елена Соломатина рассказала изданию MedikForum, что в любимых многими шпротах содержится бензопирен — токсичное, канцерогенное вещество, которое образуется при копчении. При накапливании этого вещества в организме, может оказываться негативное воздействие на геном клетки.

Известный украинский врач Евгений Комаровский на своем сайте сообщает, что канцероген — это такое вещество, которое влияет на целостность ДНК человека и способствует канцерогенезу, то есть формированию и размножению злокачественных клеток, что может вызвать опухоли и даже рак. Также доктор отметил, к сожалению, на сегодняшний день еще нет специфических методов выведения их из организма.

Если баловать себя шпротами крайне редко, то можно ничего не опасаться.

Помимо этого диетолог отметила, что шпроты и очень калорийный продукт, а также в них содержится большое количество соли, что опасно для гипертоников, ведь соль задерживает жидкость в организме, что повышает артериальное давление.

Как сообщал "Телеграф", диетолог Марина Сергеева не советует экстренно избавляться от лишних килограммов в канун Нового года. По словам врача, так ваш организм еще быстрее наберет вес во время праздников.