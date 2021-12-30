Здоровое меню и табу на голодовку: как диетологи советуют отметить Новый год-2022

В Минздраве дали несколько рекомендаций по меню, чтобы 2022 год не начался с проблем с ЖКТ

В Украине грядут новогодние торжества, которые издавна ассоциируются с "праздниками живота". Едва ли не в каждой украинской семье 31 декабря подают на стол множество вкусных блюд, чтобы ни в чем себе не отказывать в первые минуты (а судя по количеству еды — дни) нового года.

Меню, которое зачастую является жирным и губительным для органов ЖКТ, обеспокоены в Минздраве и дали несколько советов, как войти в 2022 год со здоровыми привычками.

Диетологи Минздрава предлагают украинцам ввести новую традицию и в новогоднем меню придерживаться правил здорового питания.

Чтобы не было плохого самочувствия в наступившем 2022 году, следует:

ограничить количество копченостей и консервов на столе;

отдать предпочтение не жареным мясу и рыбе, а запеченным;

добавить на стол больше овощных салатов без майонезной заправки, альтернатива которой — йогурт или растительное масло;

отказаться от сладких газированных напитков в пользу воды, чая, морса;

пирожные и торты лучше заменить фруктами.

Что же касается алкоголя, то медики советуют помнить: безопасной дозы не существует.

Кроме того, диетологи советуют не переедать в праздники, но и не голодать весь день, чтобы хорошо подкрепиться вечером. Интервалы между едой должны быть 3-4,5 часа.

Отметим, что первая леди Украины Елена Зеленская советует в качестве правильного питания запекать в духовке скумбрию в травах. Однако в эфире программы супруга президента оговорилась и стала героиней мемов.