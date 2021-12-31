К концу года число больных снова подскочило: свежая статистика COVID-19 в Украине

Больше всего новых заболевших в Киеве, Одесской и Донецкой областях

К последнему дню 2021 года количество новых больных коронавирусом снова подскочило, — за минувшие сутки зафиксировали более 7 тысяч заболевших украинцев.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на обновленные данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 30 декабря в Украине зарегистрировали:

7 029 новых случаев (5 930 днем ранее);

новых случаев (5 930 днем ранее); 1 578 госпитализированных (до этого было 1 747);

госпитализированных (до этого было 1 747); 209 смертей (278 накануне);

смертей (278 накануне); 8 609 выздоровевших (10 369 было в четверг).

При этом вакцинировались за вчера 101 705 украинцев (1 228 из них получили бустерную дозу, а с начала кампании в Украине привили уже 14 698 234 человек).

Наибольшее число новых больных приходится на Киев, Одесскую и Донецкую области, в то время как максимум смертей зафиксировали в Днепропетровской области, Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал "Телеграф", некоторые исследования утверждают, что для эффективной защиты от коронавируса придется вакцинироваться на регулярной основе по несколько раз в год. Однако, несмотря на все опасения по поводу нового штамма "Омикрон", часть ученых уверены, что переполненные реанимации, — уже история.