Отоспаться и похмелиться не поможет: чего нельзя делать, если перепил на Новый год

Организму нужно справиться с последствиями алкогольной интоксикации.

Алкоголь — один из спутников многих застолий, не исключая и Новый год. Чтобы он причинил меньше проблем после употребления, его не стоит пить натощак или сопровождать сладким. С последствиями для здоровья также пытаются справиться несколькими способами, но действенный — только один.

Рекомендации по правилам очищения от алкогольной интоксикации опубликовал Минздрав Украины.

Специалисты напоминают, что даже самые малые дозы алкоголя уже могут влиять на суждения и решения, а также изменить поведение. Чтобы выпить меньше, советуют избегать людей и мест побуждающих к возлияниям или вежливо отказываться. Не стоит пытаться справляться алкоголем со стрессом, а лучше заменить его аналогами без "градуса".

Если все же не удалось и алкогольная интоксикация наступила, стоит соблюдать несколько правил:

больше не пить в течение 48 часов

не есть жирного, чтобы не усилить тошноту, в Минздраве рекомендуют кисломолочные продукты или овсянку

не пить кофе, а выбрать воду, чтобы вывести алкоголь и поддержать водный баланс

не голодать, снижение уровня сахара в крови может привести к ухудшению самочувствия

не лежать в кровати весь день, лучшим вариантом станет прогулка на свежем воздухе

спортивные напитки и капельницы с электролитами имеют недоказанную эффективность, организм сам восстановит баланс, если не пить.

По данным Минздрава, только время поможет от похмелья. Организму нужно вывести токсины и восстановить уровень жидкости. Как ранее писал "Телеграф", опасность в Новый год кроется не только в алкоголе, но и в еде. Оливье и холодец могут причинить вред, если их неправильно хранить.