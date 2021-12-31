Укр

Отоспаться и похмелиться не поможет: чего нельзя делать, если перепил на Новый год

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Употребление алкоголя в Новый год может вызвать похмелье 1 января Новость обновлена 31 декабря 2021, 13:20
Употребление алкоголя в Новый год может вызвать похмелье 1 января

Организму нужно справиться с последствиями алкогольной интоксикации.

Алкоголь — один из спутников многих застолий, не исключая и Новый год. Чтобы он причинил меньше проблем после употребления, его не стоит пить натощак или сопровождать сладким. С последствиями для здоровья также пытаются справиться несколькими способами, но действенный — только один.

Рекомендации по правилам очищения от алкогольной интоксикации опубликовал Минздрав Украины.

Специалисты напоминают, что даже самые малые дозы алкоголя уже могут влиять на суждения и решения, а также изменить поведение. Чтобы выпить меньше, советуют избегать людей и мест побуждающих к возлияниям или вежливо отказываться. Не стоит пытаться справляться алкоголем со стрессом, а лучше заменить его аналогами без "градуса".

Если все же не удалось и алкогольная интоксикация наступила, стоит соблюдать несколько правил:

  • больше не пить в течение 48 часов
  • не есть жирного, чтобы не усилить тошноту, в Минздраве рекомендуют кисломолочные продукты или овсянку
  • не пить кофе, а выбрать воду, чтобы вывести алкоголь и поддержать водный баланс
  • не голодать, снижение уровня сахара в крови может привести к ухудшению самочувствия
  • не лежать в кровати весь день, лучшим вариантом станет прогулка на свежем воздухе
  • спортивные напитки и капельницы с электролитами имеют недоказанную эффективность, организм сам восстановит баланс, если не пить.

По данным Минздрава, только время поможет от похмелья. Организму нужно вывести токсины и восстановить уровень жидкости. Как ранее писал "Телеграф", опасность в Новый год кроется не только в алкоголе, но и в еде. Оливье и холодец могут причинить вред, если их неправильно хранить.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Алкоголь #Похмелье #Новый год
Одно из ДТП под Глевахой
Киев
Столкнулись десятки машин: под Киевом множественные ДТП (карта, фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Одно из ДТП под Глевахой
Столкнулись десятки машин: под Киевом множественные ДТП (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Употребление алкоголя в Новый год может вызвать похмелье 1 января
Отоспаться и похмелиться не поможет: чего нельзя делать, если перепил на Новый год
Дата публикации
Категория
Вместе с техникой, увеличивается и контингент
Войска у границ: опубликованы новые данные о передвижении российских войск (фото)
Дата публикации
Категория
Кадр видеоконференции в начале декабря
Санкции - России, помощь - Украине: о чем говорили Байден и Путин перед Новым годом
Дата публикации
Категория
Коронавирусная статистика по Украине на 31 декабря
К концу года число больных снова подскочило: свежая статистика COVID-19 в Украине