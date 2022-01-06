"Переходим в стадию роста": аналитик спрогнозировал новую волну COVID-19

Почти 20% тестов на коронавирус, сделанных за сутки, оказываются позитивными

Новую волну коронавируса, связанную, прежде всего, с более заразными "Омикрон"-вариантом COVID-19 в Минздраве прогнозировали на вторую половину января. Однако количество заразившихся начало увеличиваться уже с начала нового года.

Такими данными оперирует системный аналитик Евгений Истребин, о чем он рассказал на своей Facebook-странице.

По его словам, все свидетельствует о том, что заболеваемость коронавирусом в Украине снова переходит "в стадию роста".

Так, среднее количество позитивных результатов тестов на ковид уже превысило 16%. Показатели за сутки 5 января и вовсе демонстрируют цифру в 19,7%.

График прироста больных в процентном соотношении

"Наиболее заметный рост в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Черниговской областях", — отмечает Истребин.

Также он отмечает, что если разбирать регионы в процентном соотношении, то больше всего тревоги вызывает Херсонщина. Здесь за неделю количество заболевших выросло на 62%. Следом идут Винницкая (+42%) и Харьковская (+37%) области.

Недельная динамика заболеваемости по областям

Однако конкретно по количеству заболевших хуже всего ситуация как раз на Харьковщине. Из 1807 тестов, проведенных 5 января, 575 показали позитивный результат.

"Конечно, в некоторых областях, таких как Херсонская, рост на 62% выглядит пугающе, но это все происходит на малых цифрах, — пишет аналитик. — До этого было в день 20-30, стало 53, вроде и рост большой, но цифры маленькие".

При этом в Харьковской области все показатели намного выше — это и демонстрируют все возможные графики.

В Харькове и области увеличивается количество ковидных больных

Отметим, что общий рост заболеваемости демонстрируется и при анализе ежедневной статистике по "короне". На утро 6 января, к примеру, в Украине было зафиксировано 6 632 новых случая болезни. Этот показатель на две тысячи заболевших превысил показатели предыдущих суток.

Добавим, что новую волну коронавируса по-прежнему связывают с "Омикроном". "Телеграф" писал, какие основные восемь симптомов могут помочь опознать у себя этот вирус.

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