С желтком или без: как лучше употреблять яйца

Все полезные составляющие находятся в желтке

Яйца являются одним из самых распространенных продуктов, употребляемых людьми. Их добавляют в выпечку, салаты, фарш и лакомятся ими как самостоятельным блюдом. Само сочетание белка и желтка обеспечивает правильный баланс белков и жиров, но наиболее полезной их частью специалисты все же считают именно желток.

Как на своей странице в соцсети сообщила специалист по правильному питанию и нутрициолог Людмила Горбуля, яйца содержат витамины А, D, E, K, витамины группы B, большое количество минералов, а также холин. Все они чрезвычайно полезны для мозговой деятельности.

При систематическом употреблении яиц в организме человека повышается правильный уровень холестерина, снижается риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и даже возникновения катаракты.

Специалист уверяет, что именно желтки содержат все полезные вещества, а также большую часть находящегося в продукте белка, поєтому употреблять яйца рекомендуется целиком.

В чем польза яиц?

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