Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января

Больше всего новых ковидных пациентов зарегистрировано в столице — 437 человек

Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Такие показатели значительно меньше, чем в предыдущие сутки, что свидетельствует о небольшом спаде количества подхвативших вирус. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.

Информацию о заболевших сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Из общего количества заболевших было зарегистрировано 33 медработника и 163 детей.

В целом же, на утро 9 января в Украине зафиксировано:

всего случаев — 2 810 (прежде — 3 195);

(прежде — 3 195); госпитализаций — 840 (сутками ранее — 1 752);

(сутками ранее — 1 752); выздоровевших от "короны" — 2 818 (на утро субботы — 1 942);

(на утро субботы — 1 942); летальных случаев — 75 (накануне — 76).

Первенство по количеству заболевших достается Киеву — здесь коронавирус выявлен у 437 человек. Также в первую пятерку "лидеров" вошли Львовская (257), Винницкая (205), Киевская (193) и Ивано-Франковская (150) области. Меньше всего заболевших за прошлые сутки выявлено на Луганщине — всего 13.

Отметим, что всего за время пандемии в Украине переболело 3 702 473 человека.

Напомним, что в Украине в скором времени прогнозируется увеличение количества заболевших и вероятный старт новой волны COVID-19. Её связывают с распространением "Омикрона".

Однако на днях стало известно, что наиболее заразные варианты коронавируса — "Дельта" и "Омикрон" — мутировали вместе. "Телеграф" писал, что известно об их "детище" под названием "Дельтакрон".