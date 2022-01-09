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Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось Новость обновлена 09 января 2022, 08:23
На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось

Больше всего новых ковидных пациентов зарегистрировано в столице — 437 человек

Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Такие показатели значительно меньше, чем в предыдущие сутки, что свидетельствует о небольшом спаде количества подхвативших вирус. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.

Информацию о заболевших сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Из общего количества заболевших было зарегистрировано 33 медработника и 163 детей.

В целом же, на утро 9 января в Украине зафиксировано:

  • всего случаев — 2 810 (прежде — 3 195);
  • госпитализаций — 840 (сутками ранее — 1 752);
  • выздоровевших от "короны" — 2 818 (на утро субботы — 1 942);
  • летальных случаев — 75 (накануне — 76).

Первенство по количеству заболевших достается Киеву — здесь коронавирус выявлен у 437 человек. Также в первую пятерку "лидеров" вошли Львовская (257), Винницкая (205), Киевская (193) и Ивано-Франковская (150) области. Меньше всего заболевших за прошлые сутки выявлено на Луганщине — всего 13.

Отметим, что всего за время пандемии в Украине переболело 3 702 473 человека.

Напомним, что в Украине в скором времени прогнозируется увеличение количества заболевших и вероятный старт новой волны COVID-19. Её связывают с распространением "Омикрона".

Однако на днях стало известно, что наиболее заразные варианты коронавируса — "Дельта" и "Омикрон" — мутировали вместе. "Телеграф" писал, что известно об их "детище" под названием "Дельтакрон".

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось
Здоровье
Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января
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Дата публикации
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На выходных количество заболевших традиционно уменьшилось
Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января
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