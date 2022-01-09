Более 3,7 миллионов украинцев заболело "короной" с начала пандемии: свежая статистика на 9 января
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Больше всего новых ковидных пациентов зарегистрировано в столице — 437 человек
Утро воскресенья, 9 января, Украина начинает с 2 810 случаями коронавирусной болезни. Такие показатели значительно меньше, чем в предыдущие сутки, что свидетельствует о небольшом спаде количества подхвативших вирус. Впрочем, это традиционно может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходных.
Информацию о заболевших сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Из общего количества заболевших было зарегистрировано 33 медработника и 163 детей.
В целом же, на утро 9 января в Украине зафиксировано:
- всего случаев — 2 810 (прежде — 3 195);
- госпитализаций — 840 (сутками ранее — 1 752);
- выздоровевших от "короны" — 2 818 (на утро субботы — 1 942);
- летальных случаев — 75 (накануне — 76).
Первенство по количеству заболевших достается Киеву — здесь коронавирус выявлен у 437 человек. Также в первую пятерку "лидеров" вошли Львовская (257), Винницкая (205), Киевская (193) и Ивано-Франковская (150) области. Меньше всего заболевших за прошлые сутки выявлено на Луганщине — всего 13.
Отметим, что всего за время пандемии в Украине переболело 3 702 473 человека.
Напомним, что в Украине в скором времени прогнозируется увеличение количества заболевших и вероятный старт новой волны COVID-19. Её связывают с распространением "Омикрона".
Однако на днях стало известно, что наиболее заразные варианты коронавируса — "Дельта" и "Омикрон" — мутировали вместе. "Телеграф" писал, что известно об их "детище" под названием "Дельтакрон".
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