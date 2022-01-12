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Повышает заразность: ученые назвали новый симптом "Омикрона"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Медицинские специалисты продолжают исследовать новую мутацию коронавируса
Медицинские специалисты продолжают исследовать новую мутацию коронавируса

До появления вакцинации нового симптома обнаружено не было

Британские исследователи, которым удалось зафиксировать еще один симптом недавно обнаруженной коронавирусной мутации, считают, что потерю обоняния и вкуса — менее распространенными симптомами у заболевших "Омикроном" пациентов, чем чихание.

Согласно результатам исследований, именно частое чихание внесли в список симптомов ковид-штамма "Омикрон", пишет издание Express.

Эксперты отмечают, что этот симптом все чаще становится признаком коронавируса, но исключительно у людей, получивших полный курс вакцинации.

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По словам британских ученых, привившиеся граждане, а затем получившие положительный ПЦР-тест, чаще жаловались на чихание как симптом по сравнению с теми, кто не вакцинировался.

Также эксперты добавили, что не выявили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона", ведь только половина заболевших испытывают классические симптомы: лихорадку и кашель. Что касается потери обоняния или вкуса, то на это сейчас жалуется только каждый пятый инфицированный ковидом.

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Отметим, что чихание является стандартной рефлекторной защитной реакцией организма, которая помогает вывести из дыхательных путей посторонние частицы болезни. Нередко само чихание – это признак патологий, передаваемых воздушно-капельным путем. И именно в случае с этим симптомом заразность Омикрона увеличивается в несколько раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты сообщили украинцам о появлении новой волны коронавируса и проинформировали, когда именно ждать всплеска болезни.

Также напомним, что, несмотря на феноменальное распространение новой коронавирусной мутации — штамма "Омикрон", глава украинского правительства заявил, что в стране больше не планируют вводить полные локдауны.

Теги:
#Медики #Коронавирус #Симптом #Омикрон
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