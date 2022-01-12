Повышает заразность: ученые назвали новый симптом "Омикрона"
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До появления вакцинации нового симптома обнаружено не было
Британские исследователи, которым удалось зафиксировать еще один симптом недавно обнаруженной коронавирусной мутации, считают, что потерю обоняния и вкуса — менее распространенными симптомами у заболевших "Омикроном" пациентов, чем чихание.
Согласно результатам исследований, именно частое чихание внесли в список симптомов ковид-штамма "Омикрон", пишет издание Express.
Эксперты отмечают, что этот симптом все чаще становится признаком коронавируса, но исключительно у людей, получивших полный курс вакцинации.
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По словам британских ученых, привившиеся граждане, а затем получившие положительный ПЦР-тест, чаще жаловались на чихание как симптом по сравнению с теми, кто не вакцинировался.
Также эксперты добавили, что не выявили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона", ведь только половина заболевших испытывают классические симптомы: лихорадку и кашель. Что касается потери обоняния или вкуса, то на это сейчас жалуется только каждый пятый инфицированный ковидом.
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Отметим, что чихание является стандартной рефлекторной защитной реакцией организма, которая помогает вывести из дыхательных путей посторонние частицы болезни. Нередко само чихание – это признак патологий, передаваемых воздушно-капельным путем. И именно в случае с этим симптомом заразность Омикрона увеличивается в несколько раз.
Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты сообщили украинцам о появлении новой волны коронавируса и проинформировали, когда именно ждать всплеска болезни.
Также напомним, что, несмотря на феноменальное распространение новой коронавирусной мутации — штамма "Омикрон", глава украинского правительства заявил, что в стране больше не планируют вводить полные локдауны.
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