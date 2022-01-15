Укр

Помогут остановить онкологию: нутрициолог опубликовала список полезных "антираковых" продуктов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Какие продукты можно считать "противораковыми"
Какие продукты можно считать "противораковыми"

Неправильная пища прямо или косвенно, но действительно влияет на развитие онкологии

Очень важную роль в профилактике онкологии играет правильное питание и четко подобранные продукты. Ведь именно от выбора того или иного полезного продукта развитие болезни можно частично замедлить, удержав рост раковых клеток.

Как на своей странице в соцсети сообщила специалист по правильному питанию и нутрициолог Людмила Горбуля, есть несколько "антираковых" продуктов, которые, конечно, полностью не избавят от онкологии, но при систематическом их употреблении точно снизят риски появления опасных новообразований.

В список полезных продуктов специалист внесла следующие:

  • брокколи
  • лимон
  • манго
  • куркума
  • свекла
  • гранат
  • имбирь
  • яблоко
  • чеснок

Также специалист добавила, что в зависимости от типа рака, неправильное питание может прямо или косвенно повлиять на 20-40% случаев появления онкологических заболеваний.

Публикация эксперта в соцсети
Публикация эксперта в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты не следует хранить в холодильнике из- за того, что кроме своего привлекательного внешнего вида они могут потерять и свои полезные свойства.

Также напомним, какая польза и вред содержится в сливах, и кому они категорически противопоказаны.

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Теги:
#Рак #Продукты #Онкология #Хвороба #Харчування
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