Помогут остановить онкологию: нутрициолог опубликовала список полезных "антираковых" продуктов

Неправильная пища прямо или косвенно, но действительно влияет на развитие онкологии

Очень важную роль в профилактике онкологии играет правильное питание и четко подобранные продукты. Ведь именно от выбора того или иного полезного продукта развитие болезни можно частично замедлить, удержав рост раковых клеток.

Как на своей странице в соцсети сообщила специалист по правильному питанию и нутрициолог Людмила Горбуля, есть несколько "антираковых" продуктов, которые, конечно, полностью не избавят от онкологии, но при систематическом их употреблении точно снизят риски появления опасных новообразований.

В список полезных продуктов специалист внесла следующие:

брокколи

лимон

манго

куркума

свекла

гранат

имбирь

яблоко

чеснок

Также специалист добавила, что в зависимости от типа рака, неправильное питание может прямо или косвенно повлиять на 20-40% случаев появления онкологических заболеваний.

Публикация эксперта в соцсети

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