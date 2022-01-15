Помогут остановить онкологию: нутрициолог опубликовала список полезных "антираковых" продуктов
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Неправильная пища прямо или косвенно, но действительно влияет на развитие онкологии
Очень важную роль в профилактике онкологии играет правильное питание и четко подобранные продукты. Ведь именно от выбора того или иного полезного продукта развитие болезни можно частично замедлить, удержав рост раковых клеток.
Как на своей странице в соцсети сообщила специалист по правильному питанию и нутрициолог Людмила Горбуля, есть несколько "антираковых" продуктов, которые, конечно, полностью не избавят от онкологии, но при систематическом их употреблении точно снизят риски появления опасных новообразований.
В список полезных продуктов специалист внесла следующие:
- брокколи
- лимон
- манго
- куркума
- свекла
- гранат
- имбирь
- яблоко
- чеснок
Также специалист добавила, что в зависимости от типа рака, неправильное питание может прямо или косвенно повлиять на 20-40% случаев появления онкологических заболеваний.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты не следует хранить в холодильнике из- за того, что кроме своего привлекательного внешнего вида они могут потерять и свои полезные свойства.
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