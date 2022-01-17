Укр

Как восстановить самочувствие после праздников: три простых шага

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Как вернуться к жизни после празднований
Как вернуться к жизни после празднований

Полезные советы, как прийти в себя после длительного застолья.

Новогодние праздники подошли к концу, но огромное количество тяжелой пищи и алкоголя неизбежно скажутся на общем самочувствии человека и могут надолго испортить его настроение. Чтобы облегчить последствия празднований, специалисты советуют провести детоксикацию организма.

Об этом написала в своем Инстаграм нутрициолог Людмила Горбуля.

По ее словам, процесс восстановления организма состоит из трех важных шагов: вывести токсины из организма, насытить его витаминами и заняться физической активностью.

Восстановление после праздников
Восстановление после праздников

Детоксикация

Нутрициолог рекомендует на время восстановления отказаться от алкоголя, сахара, кофе и жирных продуктов.

Новый день она советует начинать со стакана теплой воды с хлорофиллом, который является сильным антиоксидантом. Также выпивать стакан воды Горбуля рекомендует незадолго до каждого приема пищи.

Выводим токсины
Выводим токсины

Витамины

Здесь эксперт рекомендует добавить в рацион побольше зелени. Кроме того она указывает, что травяными сборами можно также заменить чай и кофе.

Поскольку от сладостей в этот период желательно воздержаться, то разные ягоды отлично подойдут в качестве их заменителя.

Насыщаемся витаминами
Насыщаемся витаминами

Активность

Тут она не дает каких-либо конкретных рекомендаций, а советует заниматься тем, что нравится, будь-то бег, занятия в зале, йога или плавание. На это стоит выделять хотя бы 20-30 минут ежедневно.

Занимаемся физической активностью
Занимаемся физической активностью

Напомним, ранее Горбуля рассказывала о том, какие продукты помогут снизить риски развития онкологии и уменьшат вероятность появления опасных новообразований.

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#Здоровье #Питание #Еда #Праздники
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