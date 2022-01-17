Врач рассказала, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

Врач назвала болезни, которые могут обостриться из-за ныряния в холодную воду

Многие украинцы на праздник Крещения, который будет отмечаться в Украине 19 января, планируют нырять в прорубь в местных водоемах. Однако такая традиция может навредить вашему здоровью и привести к обострению хронических заболеваний.

Безопасно ли купаться зимой и кому не стоит погружаться на Крещение — "Телеграф" выяснил у врача-терапевта медицинского центра "МамаВрач" (Харьков), аспирантки Харьковского национального медицинского университета Надежды Жариковой.

Так, врач не советовал бы людям, которые не закалены, купаться в водоеме 19 января. Подобная традиция с нырянием раз в год может нести вред организму.

"Даже если человек проснулся утром и чувствует себя хорошо, это не говорит о том, что можно нырять. Самая большая опасность заключается не только в переохлаждении, обморожении или простуде, которая потом может возникнуть, потому что ослабляется иммунитет. Проблемы могут получить те, у кого есть хронические заболевания, которые сейчас не беспокоят. После купания в холодной воде они могут обостриться", — рассказала Жарикова.

Среди таких хронических проблем врач перечисляет: отиты, гаймориты, сердечно-сосудистые, эндокринологические и неврологические заболевания.

Также следует знать, что если человек был в одной температуре, а затем зашел в холодную – это нагружает сердечно-сосудистую систему и может привести к обморокам и другим осложнениям.

Перед купанием на Крещение терапевт советует каждому человеку проконсультироваться с семейным врачом. Он даст точный ответ на вопрос о том, разрешено ли вам нырять в прорубь.

Кто имеет противопоказания для ныряния на Крещение

Врач назвала людей, которым стоит отказаться от ныряния на Крещение. Среди них – беременные и дети до 6 лет, а также страдающие такими заболеваниями:

Воспаление в ухе, носу, горле;

Пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, приступы стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, высокое артериальное давление;

Эпилепсия, неврит, полиневрит;

Сахарный диабет, заболевание щитовидной железы;

Кожные болезни (дерматиты, аллергические реакции).

Можно ли пить алкоголь до или после ныряния на Крещение

Как отметила врач, употребление алкогольных напитков во время празднования может осложнить ситуацию.

"Если человек выпивает алкоголь перед нырянием, то это очень искажает представление о том, насколько вам действительно холодно. Человек чувствует внутри тепло, быстрее отдает его наружу, потому что расширяются сосуды. И когда человек заходит в воду, то стоит там не 3-5 секунд, а начинает плавать, например. Слишком долгое время пребывания в холодной воде может обернуться переохлаждением", — предупреждает терапевт.

Если человек пьет после погружения, но остается на улице, риск переохлаждения сохраняется. Поскольку алкоголь будет расширять сосуды, так что вы быстрее будете терять тепло. После ныряния дайте себе время адаптироваться и не употребляйте крепкие напитки.

Врач подчеркивает: стоит вообще не употреблять спиртное в этот день. Если уж очень хочется, то лучше делать это дома и в закрытом помещении.

Как подготовиться к нырянию на Крещение

Если вы хотите нырять в праздничный день, то подготовьте свой организм заранее. Как минимум за полтора-два месяца каждый день постепенно приучайте свое тело к холодным температурам. Начинать можно с понижения температуры во время душевых процедур, а также принимать контрастный душ.

Врач объясняет, что нужно постепенно себя закалять до температуры воды, в которую собираетесь погружаться.

"Лучше формировать привычку с лета, потому что в теплое время года есть возможность плавать в водоемах. Еще можно попробовать обливание. Закаливание — хорошая практика для устойчивости иммунитета, но это следует делать постепенно, а не за один день", — подытожила Жарикова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Православной церкви Украины назвали традицию нырять на Крещение 19 января мифом. Такая привычка не имеет никакого отношения к религиозному смыслу этого дня.