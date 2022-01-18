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Похож на простуду, но смертельно опасен: в МОЗ сравнили симптомы "Омикрона" с "Дельтой"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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При первых проявлениях болезни сразу обращайтесь к врачу Новость обновлена 18 января 2022, 11:42
При первых проявлениях болезни сразу обращайтесь к врачу

Симптомы мутированного "Омикрона" схожи с тем, как проявляет себя "Дельта"

Новый мутированный штамм коронавирусной инфекции "Омикрон", уже уверенно распространяющийся по регионам Украины, по своим проявлениям на первый взгляд кажется похожим на простуду. Несмотря на такие обманчивые впечатления, болезнь способна повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья вплоть до госпитализации и летального случая в дальнейшем.

Как сообщают специалисты Министерства здоровья Украины, из-за феноменального распространения новой мутации в опасности находятся те граждане, которые не прошли хотя бы базовый курс вакцинации против коронавируса.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Согласно отчетам, сделанным на базе уже подтвержденных случаев заболевания "Омикроном", болезнь преимущественно протекает с следующими симптомами:

  • насморк (зафиксировано у 73% инфицированных новым штаммом);
  • головные боли (наблюдается у 67,5% заболевших);
  • усталость (пожаловались 63,5 пациента);
  • чихание (обнаружили у 60% больных);
  • боли в горле (59,6%).
Симптомы "Омикрона"
Симптомы "Омикрона"

Также в Минздраве отмечают, что в настоящее время существенных отличий обновленной мутации от симптомов уже известной "Дельты", которая сейчас властвует в украинских регионах, обнаружено не было.

В случаях заражения "Дельтой", кроме вышеперечисленных симптомов, наблюдается сильный кашель, хриплый голос, озноб или дрожь, лихорадка, потеря обоняния или вкуса и т.д.

Эксперты в медицинской сфере отмечают, что при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу обращаться к своему семейному врачу, который посоветует, что делать дальше.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько длится инкубационный период при заражении "Омикроном" и когда начинают проявляться первые симптомы болезни.

Также напомним, что новая коронавирусная мутация может вызвать новую волну заболевания в Украине — когда ее ждать.

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Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Covid-19 #Штамм Дельта #Омикрон
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