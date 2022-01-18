Как правильно купаться в проруби на Крещение: простые правила (инфографика)

Погружение в прорубь — не просто модная тенденция, а религиозный ритуал, в основе которого находится духовное очищение

В среду, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Одной из традиций этого праздника является погружение в ледяную прорубь, что практикует немало людей.

"Телеграф" напомнит самые главные правила такого экстремального купания — что стоит делать до него и после, а также кому вообще не нужно практиковать подобное.

Что делать перед купанием?

Специалисты отмечают, что в первую очередь нужно убедиться, что на береге водоема, где вы решили искупаться на Крещение, находятся обученные спасатели. Такой присмотр необходим, чтобы максимально обезопасить свое здоровье.

Также до купания рекомендуется:

поесть — приблизительно за час до погружения;

провести разминку — непосредственно на берегу водоема;

измерить давление.

Имейте в виду, что пониженное давление является вероятным признаком возникновения судорог в холодной воде. Если же его показатели повышены, существует риск микроинсульта.

Само погружение

Резко заходить в холодную воду не следует — у организма может начаться внезапный стресс. К тому же к проруби стоит подойти в максимально удобной, нескользкой обуви.

Входить в воду лучше всего, задерживав дыхание. Это действие не должно занимать больше минуты, а в идеале — всего 10-15 секунд.

Чтобы очиститься и душой, и телом, погружение лучше осуществлять с троекратной молитвой "Во имя Отца, Сына и Святого Духа".

После купания

Человеку, который совершил погружение в прорубь, стоит:

растереть себя сухим полотенцем;

выпить горячего чая;

быстро одеться в сухую одежду (желательно иметь шерстяные носки и шапку).

А вот пить алкогольные напитки не рекомендуется ни до, ни после купания в проруби. Это может негативно сказаться на состоянии сосудов, что, в свою очередь, приведет к большим осложнениям состояния здоровья.

Больше подробностей можно узнать из нашей инфографики:

Правила купания на Крещение

Напомним, ранее мы писали, кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь и по каким причинам. Об этом "Телеграфу" подробно рассказала врач-терапевт Харьковского медицинского центра "МамаВрач" Надежда Жарикова.

Если же вы уверены в своем здоровье и собираетесь совершить омовение в ледяной воде, стоит узнать, какую погоду на Крещение прогнозируют синоптики в различных регионах Украины.