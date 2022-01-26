Минздрав назвал пять симптомов, при которых нужно обязательно делать тест на коронавирус

В Минздраве разъяснили, когда тестирование на коронавирусную инфекцию является бесплатным

В Министерстве здравоохранения Украины на фоне скачка заболеваемости COVID-19 призвали украинцев тестироваться на коронавирус в пяти случаях. Подробнее сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Так, в министерстве заявили, что симптоматика коронавируса очень обширная и схожа с привычными нам заболеваниями. В частности, говорится в сообщении, симптомы коронавируса могут напоминать простуду, а каких-то специфических признаков ковида может не быть вовсе. Поэтому если у вас наблюдаются проявления обычной ОРВИ – лучше обратиться за помощью к медикам. И именно тестирование подтвердит (или же нет) подозрения, что у вас ковид.

Если тест на COVID-19 окажется положительным, то врач должен назначить вам лечение. В этом случае пациенту необходимо соблюдать самоизоляцию, подчеркнули в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве напомнили еще одно важное правило: пока вы ожидаете результат теста на коронавирус и у вас есть признаки заболевания – откажитесь от посещения людных мест. Лучше на этот период самоизолироваться.

Отметим, что бесплатным тестирование будет только в том случае, если назначение выпишет ваш семейный врач.

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Пять оснований для назначения теста на COVID-19:

Подозрение на коронавирус. Наличие симптомов ОРВИ. Признаки вирусной пневмонии. Внегоспитальная пневмония. Контакт с пациентом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, и проявление симптомов заболевания.

Когда нужно делать тест на COVID-19. Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, наряду с "Дельта-штаммом" в Украине активизировался новый вариант коронавируса – "Омикрон". Инфекция по симптоматике схожа не только с предыдущими версиями COVID-19, а и с привычными сезонными заболеваниями, например, гриппом. Но есть нюансы, которые помогут отличить "Омикрон" от других инфекций.

Кроме того, "Телеграф" сообщал, что дети более уязвимы против штамма "Омикрон". Врач-инфекционист Роман Пономаренко рассказал, какие симптомы наиболее часто выявляют при инфицировании "Омикроном".