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Коронавирус может оставлять скрытые повреждения легких: на них указывает один симптом

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Коронавирус поражает легкие Новость обновлена 29 января 2022, 16:05
Коронавирус поражает легкие

Исследователи уверяют, что нашли причину одышки после перенесенной инфекции

Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция, новая вспышка которой уже официально подтверждена в Украине, может оставлять после себя скрытые поражения легких. По их мнению, именно это может провоцировать длительную одышку у вылечившихся от ковида.

Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Британские ученые предполагают, что постковидный синдром, который может длиться несколько месяцев и вызвать сильную одышку после перенесенной болезни, может возникать именно из-за определенных аномалий, что сохраняются в легких, — пишет BBC.

Отмечается, что к таким выводам исследователей подталкивают результаты проводимых магнитно-резонансных томографий с ксеноном, которые используют в виде так называемого контрастного агента, что помогает замечать незначительные изменения в органе, остающиеся после коронавируса.

Так, в ходе исследований было изучено легкие более трех десятков пациентов, среди которых переболевшие болезнью в легкой форме, а после имели длительный постковидный синдром; те, что были госпитализированы в больницу, однако не имели постковидного синдрома; а также так называемую "контрольную" группу, куда вошли здоровые люди.

Как удалось установить, распространение газа по лёгким при постковидном синдроме так же осложнено, как и при острой фазе болезни. Такие выводы подталкивают ученых к предположениям о том, что COVID-19 наносит микроскопические повреждения легких, которые в дальнейшем могут спровоцировать одышку.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

Ранее "Телеграф" сообщал, что министерство здоровья Украины обнародовало пятерку наиболее распространенных симптомов, при появлении которых необходимо обязательно пройти ковид-тестирование.

Также напомним, что ученые заявили о еще одном проявлении коронавирусной болезни, подчеркнув, что теперь ковид поражает и уши.

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Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Хвороба #Covid-19 #Легені
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