Коронавирус может оставлять скрытые повреждения легких: на них указывает один симптом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 154
Исследователи уверяют, что нашли причину одышки после перенесенной инфекции
Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция, новая вспышка которой уже официально подтверждена в Украине, может оставлять после себя скрытые поражения легких. По их мнению, именно это может провоцировать длительную одышку у вылечившихся от ковида.
Информация МОЗ Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Британские ученые предполагают, что постковидный синдром, который может длиться несколько месяцев и вызвать сильную одышку после перенесенной болезни, может возникать именно из-за определенных аномалий, что сохраняются в легких, — пишет BBC.
Отмечается, что к таким выводам исследователей подталкивают результаты проводимых магнитно-резонансных томографий с ксеноном, которые используют в виде так называемого контрастного агента, что помогает замечать незначительные изменения в органе, остающиеся после коронавируса.
Так, в ходе исследований было изучено легкие более трех десятков пациентов, среди которых переболевшие болезнью в легкой форме, а после имели длительный постковидный синдром; те, что были госпитализированы в больницу, однако не имели постковидного синдрома; а также так называемую "контрольную" группу, куда вошли здоровые люди.
Как удалось установить, распространение газа по лёгким при постковидном синдроме так же осложнено, как и при острой фазе болезни. Такие выводы подталкивают ученых к предположениям о том, что COVID-19 наносит микроскопические повреждения легких, которые в дальнейшем могут спровоцировать одышку.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
Ранее "Телеграф" сообщал, что министерство здоровья Украины обнародовало пятерку наиболее распространенных симптомов, при появлении которых необходимо обязательно пройти ковид-тестирование.
Также напомним, что ученые заявили о еще одном проявлении коронавирусной болезни, подчеркнув, что теперь ковид поражает и уши.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-