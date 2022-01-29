Коронавирус может оставлять скрытые повреждения легких: на них указывает один симптом

Исследователи уверяют, что нашли причину одышки после перенесенной инфекции

Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция, новая вспышка которой уже официально подтверждена в Украине, может оставлять после себя скрытые поражения легких. По их мнению, именно это может провоцировать длительную одышку у вылечившихся от ковида.

Британские ученые предполагают, что постковидный синдром, который может длиться несколько месяцев и вызвать сильную одышку после перенесенной болезни, может возникать именно из-за определенных аномалий, что сохраняются в легких, — пишет BBC.

Отмечается, что к таким выводам исследователей подталкивают результаты проводимых магнитно-резонансных томографий с ксеноном, которые используют в виде так называемого контрастного агента, что помогает замечать незначительные изменения в органе, остающиеся после коронавируса.

Так, в ходе исследований было изучено легкие более трех десятков пациентов, среди которых переболевшие болезнью в легкой форме, а после имели длительный постковидный синдром; те, что были госпитализированы в больницу, однако не имели постковидного синдрома; а также так называемую "контрольную" группу, куда вошли здоровые люди.

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Как удалось установить, распространение газа по лёгким при постковидном синдроме так же осложнено, как и при острой фазе болезни. Такие выводы подталкивают ученых к предположениям о том, что COVID-19 наносит микроскопические повреждения легких, которые в дальнейшем могут спровоцировать одышку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министерство здоровья Украины обнародовало пятерку наиболее распространенных симптомов, при появлении которых необходимо обязательно пройти ковид-тестирование.

Также напомним, что ученые заявили о еще одном проявлении коронавирусной болезни, подчеркнув, что теперь ковид поражает и уши.