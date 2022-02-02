Как украинцев будут вакцинировать в 2022 году: Кабмин показал план
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Значительный упор будет сделан на бустерные прививки
В среду, 2 февраля, в Кабмине утвердили Нацплан насчет вакцинопрофилактики коронавирусной болезни. Документ включает в себя несколько направлений, которые надеются развивать в нынешнем году.
Такую информацию сообщили в пресс-службе Минздрава.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, украинские медики продолжат прививать желающих получить прививку против ковида. Процедура, как и прежде, будет общедоступной и бесплатной.
Главных моментов, на которые власть будет делать упор, три:
- бустерная ревакцинация для тех, кто прежде получил свои две дозы;
- стандартная вакцинация двумя дозами тех, кто еще не прививался;
- расширение возможности вакцинироваться для несовершеннолетних.
Последний пункт является наиболее интересным. В Минздраве заявляют, что теперь прививку от COVID-19 хотят позволить детям с 12 до 18 лет. Процедура также будет включать в себя минимум две дозы препарата.
Добавим, что это распоряжение наверняка прямо перекликается с обновленными правилами получения "тысячи Зеленского". Отныне на такой платеж могут рассчитывать и несовершеннолетние, начиная с 14-летнего возраста.
Также в плане прописано, что к концу 2022 года в Украине хотят видеть вакцинированными от коронавируса не менее 70% взрослого населения. Больше всего внимания хотят уделить людям, старше 60 лет, и тем, кто относится к группе риска.
Напомним, что ранее "Телеграф" писал, для представителей каких профессий иммунизация против ковида является обязательной. В противном случае их могут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
Также мы рассказывали, как можно "обновить" свой сертификат вакцинации, если вы получили бустерную дозу.
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