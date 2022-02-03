Не только курение и алкоголь: ТОП-8 факторов, приближающих старость
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Старость можно отодвинуть если не по датам в паспорте, то по состоянию организма.
Старение — естественный процесс, но на его скорость могут влиять многие факторы. Особенно они отражаются на внешних проявлениях старости.
Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше шестидесяти лет. На то, чтобы замедлить процесс или обеспечить себе здоровье в пожилом возрасте стоит обратить внимание уже сегодня. В этом помогут полезные привычки, среди которых сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения.
Факторы, убыстряющие старение:
Нехватка физической активности
Регулярные занятия спортом помогают не только держать в тонусе мышцы и сохранять фигуру, но и позитивно влияют на память. Для сохранения интеллектуальных способностей на более высоком уровне, чем у тех, кто спортом пренебрегает, необходимы 45-минутные комбинированные тренировки.
Стресс
У влияния стресса на старение есть биологическая причина — при нем, как и при гипоксии и воздействии радиации, дефиците витаминов и аминокислот, накапливаются свободные радикалы. Поэтому позитивные эмоции и смех полезны и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Важно также понимать, ради чего живешь, ведь отсутствие смысла в жизни может привести к депрессии и фрустрации. Они не способствуют продлению молодости.
Нехватка секса
Исследования показывают, что люди с регулярной сексуальной активностью и которые удовлетворены этим показателем чаще выглядят моложе своих лет.
Плохое питание
Избыток сахара, газировки и соков может отразиться на состоянии кожи, мешая восстановлению коллагена и эластина в организме. Важно также следить за балансом белков, жиров и углеводов, ведь соотношение мышц и жира — один из индикаторов старения.
Воздействие солнечного света
На внешний фактор старения — состояние кожи, сильно влияет ультрафиолет. Он изменяет механизмы клеточного восстановления. Из-за солнца появляются не только морщины, но и пигментные пятна, меняется тон кожи.
Недостаточный сон
Бессонница или хронический недосып не только плохо влияет на нервную систему, но и не дает системам организма восстанавливаться. Из внешних признаков — влияет на состояние кожи. Рекомендуемая продолжительность сна — от 7 до 9 часов. Чтобы наладить сон есть простые правила.
Курение
Приверженность этой нездоровой привычке влияет на скорость старения. Токсины не только "оседают" на лице с дымом, но и попадают в кровь. Курение кроме провоцирования многих заболеваний, большинство из которых смертельные, негативно влияет на мозговую активность, делает кожу дряблой, а зубы — желтыми.
Избыток алкоголя
Как ранее писал "Телеграф", алкоголь приводит к обезвоживанию организма, нарушению ритма сна и является лишними калориями. Это не способствует молодости. Отказ от алкоголя на 4 недели способен вызвать в организме определенные изменения.
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