Не только курение и алкоголь: ТОП-8 факторов, приближающих старость

Старость можно отодвинуть если не по датам в паспорте, то по состоянию организма.

Старение — естественный процесс, но на его скорость могут влиять многие факторы. Особенно они отражаются на внешних проявлениях старости.

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что к 2030 году каждый шестой житель планеты будет старше шестидесяти лет. На то, чтобы замедлить процесс или обеспечить себе здоровье в пожилом возрасте стоит обратить внимание уже сегодня. В этом помогут полезные привычки, среди которых сбалансированное питание, физическая активность, отказ от курения.

Факторы, убыстряющие старение:

Нехватка физической активности

Регулярные занятия спортом помогают не только держать в тонусе мышцы и сохранять фигуру, но и позитивно влияют на память. Для сохранения интеллектуальных способностей на более высоком уровне, чем у тех, кто спортом пренебрегает, необходимы 45-минутные комбинированные тренировки.

Стресс

У влияния стресса на старение есть биологическая причина — при нем, как и при гипоксии и воздействии радиации, дефиците витаминов и аминокислот, накапливаются свободные радикалы. Поэтому позитивные эмоции и смех полезны и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Важно также понимать, ради чего живешь, ведь отсутствие смысла в жизни может привести к депрессии и фрустрации. Они не способствуют продлению молодости.

Нехватка секса

Исследования показывают, что люди с регулярной сексуальной активностью и которые удовлетворены этим показателем чаще выглядят моложе своих лет.

Плохое питание

Избыток сахара, газировки и соков может отразиться на состоянии кожи, мешая восстановлению коллагена и эластина в организме. Важно также следить за балансом белков, жиров и углеводов, ведь соотношение мышц и жира — один из индикаторов старения.

Воздействие солнечного света

На внешний фактор старения — состояние кожи, сильно влияет ультрафиолет. Он изменяет механизмы клеточного восстановления. Из-за солнца появляются не только морщины, но и пигментные пятна, меняется тон кожи.

Недостаточный сон

Бессонница или хронический недосып не только плохо влияет на нервную систему, но и не дает системам организма восстанавливаться. Из внешних признаков — влияет на состояние кожи. Рекомендуемая продолжительность сна — от 7 до 9 часов. Чтобы наладить сон есть простые правила.

Курение

Приверженность этой нездоровой привычке влияет на скорость старения. Токсины не только "оседают" на лице с дымом, но и попадают в кровь. Курение кроме провоцирования многих заболеваний, большинство из которых смертельные, негативно влияет на мозговую активность, делает кожу дряблой, а зубы — желтыми.

Избыток алкоголя

Как ранее писал "Телеграф", алкоголь приводит к обезвоживанию организма, нарушению ритма сна и является лишними калориями. Это не способствует молодости. Отказ от алкоголя на 4 недели способен вызвать в организме определенные изменения.