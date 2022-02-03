Почти 40 тысяч больных за сутки: ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться

Всего за время пандемии заболели коронавирусом больше 4,1 млн украинцев.

В Украине продолжает расти суточная заболеваемость коронавирусом. На утро 3 февраля зафиксировали максимальный показатель за время пандемии — 39 620 случаев инфицирования. Среди новых случаев — 4 446 детей и 1 035 медиков. Накануне количество зараженных за день было меньше на тысячи людей, а предыдущий рекорд был поставлен 29 января.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно статистике:

госпитализированы – 4 136 человек (на утро 2 февраля— 4 314);

летальных случаев – 210 (днем ранее — 204);

выздоровели – 9 380 людей (накануне — 9 894).

Лидерство по новым случаям изменилось — позитивных тестов оказалось больше всего в Одесской области — 2982. Среди регионов с наибольшим количеством инфицированных на утро четверга — Житомирская область с 2933 пациентов и Киев — 2437 случаев.

Уровень смертности выше всего в Запорожской области — ковид привел к летальному исходу у 20 человек.

Продолжается кампания по вакцинации — за минувшие сутки привили 73 195 человек, среди них бустер получили — 20 826. Чем отличается третья бустерная доза прививки от коронавируса от дополнительной "Телеграф" подробно объяснял в инфографике.

Ранее в Украине также утвердили план по вакцинации на 2022 год. Кроме прочего, в нем запланировано расширение возможностей вакцинации для детей.