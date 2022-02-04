"Омикрон" поражает детей: инфекционист рассказала, почему малыши стали чаще болеть коронавирусом
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Болезнь может иметь неприятные последствия и осложнения, но не для всех несовершеннолетних.
Коронавирусная инфекция все чаще стала поражать детей — только за минувшие сутки заболели более 4,4 тысячи несовершеннолетних. А с начала этого года возросло количество госпитализаций среди детей с COVID-19. Врачи говорят, что такая тенденция связана с иммунитетом и еще несколькими факторами.
Об этом в программе "Спроси у врача" сообщила Алла Волоха — детский иммунолог, инфекционист Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика.
Почему дети стали чаще болеть коронавирусом?
Инфекционистка говорит, что основная причина этого, что большинство детей не имеют иммунитета к COVID-19, ведь редко болели предыдущими его штаммами.
Вторая причина всплеска заболеваемости среди детей состоит в том, что они не вакцинированы.
Также проблема заболеваемости детей коронавирусом может быть связана со штаммом "Омикрон", который более заразен даже для несовершеннолетних.
Вместе с тем врач-иммунолог успокаивает, что у детей коронавирус редко сопровождается тяжелым течением. А в больницы с COVID-19 попадают дети из групп риска (имеющие врожденные пороки развития или хронические болезни), младенцы и часть подростков.
Чем опасен COVID-19 для детей?
Основная опасность COVID-19 для детей заключается в риске возникновения цитокинового шторма – сильная воспалительная реакция.
По словам врача, у детей "шторм" может проявляться по-разному и чаще всего наступает через несколько недель после перенесенного коронавируса.
"Тогда у ребенка развивается цитокиновый шторм с поражением нескольких органов и систем, в том числе сердца, с лихорадкой, высыпаниями на коже, болями в животе и тому подобное", — рассказала эксперт.
По словам Анны Волохи, такое случается очень редко и паниковать преждевременно родителям не стоит.
Как уберечь детей от коронавируса и не стать для них источником заражения читайте в материале "Телеграфа".
Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19 . А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.
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