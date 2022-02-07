В Украине сократили сроки самоизоляции для больных COVID-19: сколько теперь нужно ждать

Находится 10 дней на самоизоляции больше не придется.

В Украине, как ранее и обещали в Верховной Раде, сократили сроки самоизоляции для людей, которые заболели COVID-19.

Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

В сообщении указано, что самоизоляцию теперь можно завершить спустя 5 дней после получения положительного теста на коронавирус или возникновения симптомов болезни. Ранее для этого необходимо находиться на карантине не менее 10 дней.

Главным условием для завершения самоизоляции является отсутствие симптомов. Кроме того, отмечается, что делать ПЦР-тест в таком случае необязательно.

В Минздраве говорят, что самоизоляцию можно завершить еще раньше, но для этого надо получить негативный тест на коронавирус.

Как ранее говорил глава комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаил Радуцкий, такое решение в первую очередь связано с меньшим инкубационным периодом штамма "Омикрон", более легким протеканием болезни и значительным числом инфицированных.

Стоит отметить, что согласно прогнозам Минздрава штамм "Омикрон" вскоре вытеснит из Украины штамм "Дельта", а пик инфицирования в нашей стране ожидается в средине февраля.