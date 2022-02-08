Как собаки улучшают здоровье человека: 8 факторов

Песики даже помогают укреплению иммунитета

Собаки являются полноценными членами наших семей на протяжении многих лет. Мы заботимся об их комфорте, обеспечиваем их пониманием, вкусной едой и интересным досугом. Однако мало кто знает, что они отвечают нам не только безграничной любовью, но и помощью нашему здоровью.

Подробней о том, как питомцы влияют на наше состояние, сообщает портал My Animals.

Уменьшение риска заболеваний сердца

Если у вас дома есть собака, с ней нужно ежедневно гулять. Это помогает не только животному, но и человеку — ведь он также тренируется. Интересно, что настолько простая физическая активность помогает избежать многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение уровня стресса

Собака всегда знает, как поднять настроение

Когда мы гладим питомца, наш организм выделяет окситоцин. Этот гормон напрямую отвечает за эмоциональную стимуляцию, что снижает уровень скопившегося стресса.

Улучшение настроения

Если не только устраивать прогулки с собакой, но и регулярно занимать ее какой-то игрой, это также приводит к дополнительной выработке серотонина и дофамина. Эти гормоны, как известно, влияют на улучшение нашего настроения и общее ощущение счастья.

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Укрепление иммунитета

Если ребенок с рождения в доме, где есть собака, у него развивается более сильная иммунная система. Многим людям подобное соседство позволяет не заполучить себе аллергию. Также у владельцев домашних питомцев лучше работают органы дыхания.

Помощь при сахарном диабете

Специально обученная собака для диабетиков

У людей с диабетом в крови понижен уровень глюкозы. Некоторые собаки способны определить подобный дисбаланс и вовремя предупредить о необходимости приема лекарства. В мире даже существуют специальные организации, которые тренируют псов на такие случаи.

Участие в терапии

Сейчас некоторые фонды специально тренируют щенков, чтобы они помогали людям с определенными проблемами и состояниями организма. Собак привлекают к работе в больницах, школах и т.п.

К примеру, питомцы нуждаются в ежедневной кормежке и выгуливании. С такими простыми занятиями могут справиться дети с ограниченными возможностями. При этом у них улучшается концентрация и другие когнитивные функции организма.

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Помощь с социальным взаимодействием

Собаки — безумно общительные существа. Для тех, кто испытывает трудности в общении с другими, хорошей практикой будут попытки заводить разговоры с разными владельцам питомцев. У них будут общие темы, что, в конечном итоге, поможет развить беседу. К тому же собаки легко отвлекают нас от смартфонов, призывая обратить внимания не только на них, но и на мир вокруг.

Увеличение продолжительности жизни

Собака - лучший друг человек

Считается, что человек, имеющий дома собаку, способен прожить намного больше, чем тот, у кого домашний питомец отсутствует. Скорее всего, это связано с совокупностью вышеперечисленных факторов. К тому же, собака идеально подходит для тех, кто имеет проблемы с социализацией, для людей с отклонениями в развитии и пожилых.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, пса какой породы лучше всего завести, если вы живете не в частном доме, а в квартире.

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