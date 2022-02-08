Резкий скачок: коронавирус в Украине 8 февраля огорчил статистикой
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Минздрав обновил суточную статистику по заболеваемости
В Украине количество инфицированных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро вторника, 8 февраля, было зафиксировано 34 353 новых случаев болезни. Кроме этого, COVID подцепили 3095 детей и 955 медицинских работников.
Указанную информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно имеющимся данным, за последние сутки в Украине зафиксировано:
- новых случаев 34 353 (за прошедшие сутки — 23 378);
- летальных исходов 255 (вчера — 115);
- выздоровлений 15 193 (накануне — 5024).
- госпитализаций 2168 (в понедельник — 2699).
Следует также отметить, что наибольшее количество больных в течение суток было зафиксировано в Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.
Что касается суточной смерти, то самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской, Донецкой и Львовской областях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за феноменально быстрого распространения нового штамма "Омикрон" в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса.
Также напомним, как отличить симптомы обновленной инфекции от уже известной всему миру "Дельты".
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