Резкий скачок: коронавирус в Украине 8 февраля огорчил статистикой

Минздрав обновил суточную статистику по заболеваемости

В Украине количество инфицированных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро вторника, 8 февраля, было зафиксировано 34 353 новых случаев болезни. Кроме этого, COVID подцепили 3095 детей и 955 медицинских работников.

Указанную информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки в Украине зафиксировано:

новых случаев 34 353 (за прошедшие сутки — 23 378 );

); летальных исходов 255 (вчера — 115 );

); выздоровлений 15 193 (накануне — 5024 ).

). госпитализаций 2168 (в понедельник — 2699).

Коронавирусная статистика в Украине

Следует также отметить, что наибольшее количество больных в течение суток было зафиксировано в Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Что касается суточной смерти, то самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской, Донецкой и Львовской областях.

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