Укр

Резкий скачок: коронавирус в Украине 8 февраля огорчил статистикой

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 08 февраля 2022, 08:57
Коронавирус в Украине

Минздрав обновил суточную статистику по заболеваемости

В Украине количество инфицированных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро вторника, 8 февраля, было зафиксировано 34 353 новых случаев болезни. Кроме этого, COVID подцепили 3095 детей и 955 медицинских работников.

Указанную информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки в Украине зафиксировано:

  • новых случаев 34 353 (за прошедшие сутки — 23 378);
  • летальных исходов 255 (вчера — 115);
  • выздоровлений 15 193 (накануне — 5024).
  • госпитализаций 2168 (в понедельник — 2699).
Коронавирусная статистика в Украине
Коронавирусная статистика в Украине

Следует также отметить, что наибольшее количество больных в течение суток было зафиксировано в Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Что касается суточной смерти, то самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской, Донецкой и Львовской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за феноменально быстрого распространения нового штамма "Омикрон" в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса.

Также напомним, как отличить симптомы обновленной инфекции от уже известной всему миру "Дельты".

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус
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