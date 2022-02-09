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Элементарно просто: ученые узнали, как быстрее уснуть ночью

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В носках может быть быстрее уснуть
В носках может быть быстрее уснуть

Лайфхак подойдет не всем

Когда жизнь перегружена работой и стрессами, — проблем со сном не миновать, хотя именно в такие моменты полноценный отдых необходим как никогда.

Исследовательская группа из Сеульского национального университета установила простой способ, который может помочь уснуть, сообщает "Телеграф".

Исследования Sleep Foundation показали, что слегка пониженная температура тела предшествует сну, и добиться ее можно простым трюком, — просто надеть носки перед сном. Из-за носков кровь начнет приливать к ногам, способствуя понижению температуры в остальных частях тела.

В эксперименте участвовали шесть мужчин, которые сначала спали в носках, а потом без них, при температуре в 23 градуса.

Оказалось, что мужчины в носках засыпали в среднем на 7,5 минут быстрее и спали на 32 минуты дольше, и реже просыпались ночью.

Однако стоит учитывать, что этот метод простой, но рекомендован не всем. В частности, если у Вас нарушено кровообращение, — лучше не спать в носках.

Как сообщал "Телеграф", у людей с болезнями кровоснабжения и диабетом сон в носках может грозить грибком и даже некрозом.

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