Что нужно есть, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь

Эти пять простых пищевых привычек помогут вам продлить свою жизнь.

Генетика, конечно, играет значительную роль в жизни каждого человека, ведь влияет и на внешность, и на фигуру, а также и на продолжительность жизни. Однако то, какой образ жизни ведет каждый, также имеет огромное значение для "срока" жизни.

Известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер провел исследование тех регионов мира, где люди живут дольше всего. Он выделил пять основных пищевых привычки, которые позволяют долгожителям оставаться долгожителями, сообщает издание eatthis.com

Читайте также: Категория Здоровье Что будет, если есть чеснок каждый день: 6 полезных свойств растения Этому растению всегда приписывали полезные свойства, но на что действительно влияет чеснок, и стоит ли его употреблять каждый день.

Как питаются самые долгоживущие люди в мире каждый день

Питание должно быть в основном растительным

Долгожители придерживаются диеты, состоящей примерно из 27% фруктов и 33% овощей, и только около 4% приходится на мясо. Это не означает, что вы должны стать полностью вегетарианцем, но эта "диета" доказывает, что вам не нужно есть мясо каждый день, чтобы вести здоровый образ жизни.

Дневная порция фасоли

Долгоживущие люди рекомендуют сделать бобы центром некоторых блюд, используя их в качестве замены мяса, которое вы хотели бы есть в качестве основного блюда. Стоит отметить, что употребление бобовых улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, уменьшает воспаления и даже может помочь укрепить иммунную систему для борьбы с болезнями.

Правило 80-20

Долгожители соблюдают правило 80% на протяжении тысячелетий, то есть едят только до тех пор, пока не насытятся примерно на 80%. Они сохраняют место для остальных 20%, признавая, что его не всегда нужно заполнять.

Полезные жиры

Потребление полезных жиров вместо вредных — это то, что объединяет самых долгоживущих людей в мире. Например, нужно регулярно употреблять в пищу авокадо, орехи и лосось, также полезным является оливковое масло. Замена таких продуктов, как сливочное масло и маргарин, полезным жиром, таким как оливковое масло, может помочь улучшить общее состояние здоровья.

Цельнозерновые продукты

Наряду со здоровыми жирами, большим количеством овощей и ежедневными порциями бобов самые долгоживущие люди в мире также потребляют много цельных зерен. Стоит отметить, что зерновые, такие как овес, являются одними из самых здоровых продуктов, которые очень полезны для контроля веса и здоровья кишечника.

Ранее Телеграф рассказывал о продуктах, которые смогут снизить риск сердечных заболеваний.